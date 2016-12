Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Umetnost kung fuja že stoletja ostaja enaka - se pa zato zdaj počasi spreminjajo načini, kako jo mojstri predajajo mlajšim rodovom. Foto: Reuters Sredstva za izpeljavo projekta so organizatorji deloma dobili tudi z množičnim financiranjem. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Prvi digitalni arhiv se bori proti izumrtju kung fuja

Iz leta v leto manj vajencev borilnih veščin

22. december 2016 ob 17:49

Hong Kong - MMC RTV SLO/Reuters

Mojster kung fuja Vong Jü-Kau se v črno obleko, posuto z odsevnimi sledilci gibanja, ni stlačil zaradi mode ali kake tajne vohunske misije: starodavno umetnost borilnih veščin skuša ohraniti za bodoče rodove.

56-letni mojster pomaga pri ustvarjanju prvega tridimenzionalnega arhiva borilnih veščin, ki skuša v digitalni obliki ohraniti izročilo, za katerega se strokovnjaki bojijo, da je na poti dokončnega izumrtja.

"Ko sem bil sam še učenec, sem se poleg treninga gibe učil iz knjig. Zdaj bo obstajal arhiv, v katerem bodo shranjene precizno izvedene poteze," je pojasnil Vong, ki je mojster podvrste kung fuja, ki mu pravijo slog zmaja (vsak izmed petih glavnih slogov posnema določeno žival, njene bojne prijeme, gibe ali značilnosti).

"Učinek Brucea Leeja" počasi bledi

Če bi razčlenjevali še podrobneje, bi lahko našteli na stotine slogov borilnih veščin, ki spadajo pod krovni pojem kung fuja. Svetovno priljubljen je kung fu v 20. stoletju postal predvsem po zaslugi hongkonškega zvezdnika Brucea Leeja, ki je umrl leta 1973.

Ker zanimanje za kung fu tudi na Kitajskem v zadnjih letih upada, ljubitelje veščine skrbi, komu bodo svoje znanje v prihodnosti sploh lahko predali. 3D-projekt, ki so ga krstili za Hongkonški živi arhiv borilnih veščin, bo dokumentiral in shranil več kot 400 različic kung fuja. Doslej so jih "posneli" 50.

"Hongkong je zelo pomembno središče v kitajskem svetu borilnih veščin," je povedal Hing Čao, direktor zveze Hong Kong Guoshu, ki pri projektu sodeluje z Univerzo v Hongkongu.

Cilj projekta ni samo ohranjanje discipline, ki je ključen element kulturne dediščine Hongkonga - začetnikom bi radi omogočili tudi bolj dostopno, vizualno izkušnjo učenja novih gibov.

A. J.