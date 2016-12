Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Avstrijski Der Standard je objavo imena novega direktorja označil za "osvežujoče presenečenje". Foto: Reuters Dunajska opera je v središču pozornosti predvsem ob svojem vsakoletnem tradicionalnem plesu. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Prvi mož glasbene založbe na čelu dunajske opere

Po letu 2020 bo opero vodil Bogdan Roščič

22. december 2016 ob 16:29

Dunaj - MMC RTV SLO/Reuters

Avstrijska vlada je na mesto direktorja prestižne Dunajske državne opere imenovala Bogdana Roščiča. V Srbiji rojeni Roščič, ki je odraščal v Avstriji, bo z letom 2020 nasledil francoskega menedžerja Dominiqua Meyerja.

52-letni Roščič trenutno vodi oddelek za klasično glasbo pri založbi Sony Music, te - ali kake druge - operne hiše pa doslej še ni vodil. Preden so ga leta 2009 zaposlili pri Sonyju, je delal za Decca Music Group, pred tem pa za avstrijsko radijsko postajo, posvečeno popu.

"Menim, da moramo gledati v prihodnost, ne pa samo kritizirati statusa quo," je dejal avstrijski minister za kulturo Thomas Drozda ob napovedi novega direktorja.

Vsega je kriv Netflix?

Minister bi rad poskrbel, pravi, da bo dunajska opera pritegnila prihodnje svetovne zvezdnike in postala "državna opera 4.0". V času Broadwaya in Netflixa je ta zvrst po njegovem mnenju izgubila pomen in se sooča "s še nikoli doslej zaznano bitko za javni čas in denar".

Dunajska državna opera v središču avstrijske prestolnice je najbolj priljubljena kulturna ustanova v Avstriji; vsako leto naštejejo več kot pol milijona obiskovalcev. Velja tudi za eno najdejavnejših opernih hiš na svetu. Vsako sezono ima na repertoarju od 50 do 60 opernih del ter deset baletnih produkcij z več kot 350 predstavami.

Kvantiteta nad kakovostjo?

Približno tretjina obiskovalcev opere je turistov, ki bi radi svoj obisk izkoristili za čim več različnih predstav - včasih obiščejo tudi po tri na dan. Pritisk tako zelo razgibanega repertoarja je v zadnjih letih škodil kakovosti posameznih produkcij, so opazili kritiki.

Roščič bo na položaju zamenjal Francoza Dominica Meyerja, čigar mandat so zaznamovali zelo javni spori z zvezdniškima dirigentoma Franzem Welserjem - Moestom in Bertrandom de Billyjem.

A. J.