Prvi vseevropski profesionalni zbor Tenso drevi v Kopru, jutri v Ljubljani

Pod dirigentsko taktirko Kasparsa Putninša

10. avgust 2017 ob 11:56

Koper - MMC RTV SLO, STA

V Kopru bo nocoj nastopil prvi vseevropski profesionalni zbor, Evropski komorni pevski zbor Tenso, ki je za to priložnost med drugim izbral skladbe Felixa Mendelssohna Bartholdyja, Johannesa Brahmsa in Francisa Poulenca ter po Bachovih skladbah zasnovano Immortal skladatelja Knuta Nystedta.

Zbor so v Koper povabili v sklopu cikla Simfonic voices. Nastopil bo drevi ob 20.00 v stolnici Marijinega vnebovzetja, jutri pa bo, sicer z nekoliko krajšim programom, ob 20.30 nastopil tudi v ljubljanski cerkvi sv. Jakoba v sklopu projekta Imago Sloveniae.

Evropski komorni pevski zbor Tenso je na pobudo združenja Tenso Europe in priznanega latvijskega dirigenta Kasparsa Putninša nastal po vzoru uspešnega Mladinskega orkestra Evropske unije in s premiernim nastopom leta 2014 v sklopu projekta Evropske prestolnice kulture uradno postal prvi vseevropski profesionalni zbor.

Za večji posluh do koralne glasbe

Vsako leto izberejo 24 talentiranih mladih profesionalnih pevcev iz 13 evropskih držav, ki sodelujejo na poletnih delavnicah in krajši turneji po Evropi. Zbor ima pomembno vlogo pri promoviranju koralne glasbe, repertoar pa zajema tako klasično kot sodobno koralno petje.

Putninš je dolgoletni dirigent priznanega Latvijskega radijskega zbora in od sezone 2014/2015 glavni dirigent komornega zbora Estonske filharmonije. Posveča se tudi drugimi projektom in je reden gost priznanih zborov, kot so BBC Singers, Nizozemski komorni zbor ter Švedski radijski zbor.

Ugleden dirigent obvlada širok repertoar koralne glasbe, od renesančne polifonije do obdobja romantike, slovi pa tudi kot inovator in pomemben zagovornik novih dosežkov koralnega petja. Glasove nastopajočih rad prižene čez meje do popolnoma novih vokalnih izraznosti.

Tenso Europe Chamber Choir 2015 - looking back from Tenso Network Europe on Vimeo.

M. K.