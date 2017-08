Prvič na naših odrih Wagnerjeva Siegfried in Somrak bogov

V Križankah poklon kralju rocka Elvisu Presleyju

29. avgust 2017 ob 14:35

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ljubljana Festival se preveša v sklepno fazo. Prihodnja dva dneva bosta v znamenju mojstrov Richarda Wagnerja, obakrat v izvedbi Mariinskega gledališča iz Sankt Peterburga: drevi bo na sporedu Siegfried, jutri pa Somrak bogov. V Križankah bo poklon kralju rokenrola Elvisu Presleyju.

V obeh delih je Wagner oživil ideal enotnosti glasbe in drame, povzdignil pomen vizualne podobe odrske uprizoritve in režijo predstav, periodično glasbeno gradnjo pa zamenjal z glasbeno prozo. Deli skupaj z Renskim zlatom in Valkiro sestavljata tetralogijo Nibelungov prstan, ki velja za vrhunec Wagnerjevega opusa.

Mariinsko gledališče, ki od leta 1988 deluje pod taktirko dirigenta Valerija Gergijeva, je že stari znanec ljubljanskega festivala. Ob 200. obletnici rojstva velikega nemškega skladatelja je gledališče v Ljubljani leta 2013 gostovalo s prvima dvema deloma Nibelungovega prstana, zdaj pa bo navduševalo s preostalima dvema.

Po prizadevanju maestra Gergijeva so po več letih začeli v Mariinskem gledališču uprizarjati Wagnerjeva dela: leta 1997 so na oder postavili Parsifala, leta 1999 Lohengrina, leta 2003 pa celotno tetralogijo Nibelungov prstan.

Kariera maestra Gergijeva, enega najbolj karizmatičnih dirigentov današnjega časa, je vezana na najuglednejše orkestrske in operne institucije, kjer redno gostuje; 1995–2008 je bil šef dirigent Rotterdamske filharmonije in ostaja njen častni dirigent, v letih 2007–2015 je bil šef dirigent Londonskega simfoničnega orkestra, od jeseni 2015 vodi Münchenske filharmonike. Orkester bo nastopil tudi na sklepni četrtek, ko bo kot solist nastopil pianist Behzod Abduraimov, so sporočili iz Ljubljana Festivala.

Pahor bo odlikoval Gergijeva

Slovenski predsednik Borut Pahor bo Gergijevu v četrtek izročil srebrni red za zasluge za njegov prispevek k plemenitenju slovenskega kulturnega prostora z vrhunskimi glasbenimi doživetji.

V Križankah poklon Presleyju

V Križankah pa bo drevi poklon velikanu oz. kralju rokenrola Elvisu Presleyju, čigar 40. obletnico smrti zaznamujemo letos. Skupina Sam’s Fever in Big band RTV Slovenija z godali bodo izvedli največje uspešnice kralja rokenrola, kot so Love Me Tender, Always on My Mind, Suspicious Minds, Are You Lonesome Tonight, It’s Now or Never, Heartbreak Hotel, Blue Suede Shoes, My Way, I Can’t Stop Loving You, An American Trilogy idr. Slovenska skupina Sam’s Fever je bila leta 2012 ustanovljena prav zato, da bi v lastnih interpretacijah oživljala glasbo velikega Elvisa. V Nemčiji si je leta 2015 z zmago na tekmovanju v Bad Nauheimu prislužila naziv najboljšega cover banda Elvisa Presleyja v Evropi. Jazzva je vse bolj uveljavljena slovenska zasedba a cappella, ki prepeva širok nabor skladb najrazličnejših glasbenih zvrsti. Energični Big Band RTV Slovenija pod taktirko Patrika Grebla bodo požlahtnili zvoki godal, večer pa bodo popestrili še plesalci svinga skupine Retronom.

K. T.