Prvič v zgodovini ženska na čelu Vatikanskih muzejev

Papež je že v preteklosti izrazil željo po večji zastopanosti žensk v RKC-ju

21. december 2016 ob 15:52

Rim - MMC RTV SLO

Papež Frančišek je na mesto direktorice Vatikanskih muzejev v torek imenoval Italijanko Barbaro Jatta. Tako je postala prva ženska, ki bo prevzela skrb za umetnostne zaklade Katoliške cerkve, poročajo tuje tiskovne agencije.

Barbara Jatta bo na mestu direktorja muzejev s 1. januarjem zamenjala 77-letnega Antonia Paoluccija, umetnostnega zgodovinarja in nekdanjega italijanskega ministra za kulturo. Paoluccijevi napori so bili usmerjeni v modernizacijo in spopadanje z navalom vse večjih množic turistov - "težava", s katero se ukvarjajo na večini lokacij italijanskih kulturnih znamenitosti.

V Rimu rojena 54-letna Barbara Jatta je v Vatikanu zaposlena od leta 1996. Trenutno je na mestu pomočnice direktorja Vatikanskih muzejev, pred tem pa je poučevala na Univerzi v Neaplju.

Odgovorna za Michelangelove freske

Z novim letom bo 54-letna Italijanka prevzela skrb za eno največjih umetnostnih zbirk na svetu. Več kot 70 tisoč zakladov evropske umetnosti iz obdobja od antike do 20. stoletja je shranjenih v galerijah, ki v dolžino merijo kar sedem kilometrov. Del muzejev je tudi znamenita Sikstinska kapela.

V Vatikanskih muzejih sicer letno naštejejo najmanj štiri milijone obiskovalcev (v letu 2016 jih je bilo več kot šest milijonov). Njihovi odzivi so večinoma pozitivni, nekaj je le negodovanja zaradi gneče. Posledično so muzeji eden glavnih virov zaslužka Svetega sedeža: vsako leto imajo okoli 311 milijonov dolarjev bruto prihodka in 41 milijonov dolarjev dobička.

Kako se prilagoditi trumam ljudi?

Prav v Paolucciejvem mandatu je obisk Vatikanskih muzejev poskočil za strmih 40 odstotkov (med letoma 2007 in 2015). Eden izmed odzivov Vatikana je bil, da so podaljšali odpiralni čas muzeja. V Sikstinsko kapelo so vgradili tudi nove klimatske naprave, ki naj bi pomagale redčiti onesnaževalne delce, ki jih s sabo prinesejo ljudje, in pa nov sistem osvetlitve, ki porabi 60 odstotkov manj energije, obenem pa petkratno poveča osvetljenost fresk.

Papež drži besedo

Nastavitev, ki začne veljati s prvim januarjem, pomeni tudi, da bo nova direktorica najvišje rangirana ženska v administraciji Vatikana. Papež je v preteklosti že spregovoril o širjenju vloge žensk v Katoliški cerkvi, seveda pa večina najvišjih položajev, denimo funkcije kardinalov in škofov, ostaja dostopna samo moškim. Leta 2014 je predsednica papeške akademije družbenih znanosti, papeževega svetovalnega telesa, postala britanska sociologinja Margaret Archer.

