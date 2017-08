Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ogenj je zajel knjižnico, ki velja oziroma je vsaj pred požarom veljala za "najpomembnejšo knjižnico v južni Italiji" in je pravzaprav del zasebnega muzeja, ki se nahaja na Trgu Giuseppeja Garibaldija v kraju Rende v kalabrijski pokrajini Cosenza. Foto: EPA V požaru na jugu Italije je zgorela prva tiskana izdaja pomembnega renesančnega dela De rerum natura iuxta propria principia (slov. O naravi stvari glede na njihova lastna načela) Bernardina Telesia. Foto: Wikipedia Bernardino Telesio (1508-1588) je bil po mnenju Francisa Bacona prvi med modernimi filozofi, saj je svojo znanstveno metodo utemeljil na opazovanju. Njegova dela so pomembno vplivala med drugim tudi na Giordana Bruna, Thomasa Hobbesa in Renéja Descartesa. Foto: Wikipedia Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Prvo tiskano izdajo pomembnega renesančnega dela uničili ognjeni zublji

Bernardino Telesio: De rerum natura iuxta propria principia

22. avgust 2017 ob 14:17

Cosenza - MMC RTV SLO

V požaru, ki je med koncem tedna zajel knjižnico v pokrajini Cosenza na jugu Italije, so umrli trije ljudje, zgorela pa je tudi prva tiskana izdaja ključnega dela renesančnega avtorja Bernardina Telesia ter korespondenco med Galileom Galileijem in italijanskim duhovnikom.

Te dni se je začela preiskava vzrokov požara, v katerem so umrli trije ljudje, ki so prebivali v stanovanju v tretjem nadstropju, ležečem pod knjižnico, ognjeni zublji pa so uničili tudi del knjižnične zbirke, je med drugim poročal časopis Corriere della Sera.

Knjižnica, ki velja za "najpomembnejšo knjižnico v južni Italiji", je pravzaprav del zasebnega muzeja, ki se nahaja na Trgu Giuseppeja Garibaldija v kraju Rende. Muzej hrani zbirko družine Bilotti Ruggi D'aragona.

Večletna brezbrižnost lokalnih oblasti

Današnji lastnik knjižnice in znani zbiratelj Roberto Bilotti je povedal, da se je v preteklosti večkrat obrnil na lokalne oblasti glede tveganja, da trije duševno moteni ljudje bivajo v stanovanju pod knjižnico. V požaru so namreč umrli 51-letna Serafina Speranza, 54-letni Antonio Noce in 34-letni Roberto Golia, ki so kot nezakonito vseljeni stanovalci prebivali v tretjem nadstropju že več let.

"To je tragedija, ki je bila samo vprašanje časa," je po pisanju časopisa The Telegraph dejal Bilotti in pojasnil da je oblasti vedno znova opozarjal na situacijo, saj si je trojica med zimami v stanovanju kdaj tudi zakurila. Bilotti je dodal še, da je opozarjal, da Speranzova, Noce in Golia potrebujejo pomoč, vendar se ni nihče pobrigal zanje.

O naravi stvari glede na njihova lastna načela

V požaru, ki je torej zajel tudi knjižnico, je med drugim zgorela prva tiskana verzija De rerum natura iuxta propria principia (slov. O naravi stvari glede na njihova lastna načela) Bernardina Telesia (1508-1588) iz Cosenze. To obširno delo je renesančni filozof in naravoslovec ustvaril med letoma 1565-1586. Telesio se je v zgodovino zapisal tudi kot ustanovitelj Telezijanske akademije v Neaplju, ki je bila zapisana empiričnemu preučevanje narave. Akademijo so rimske cerkvene oblasti kaj kmalu prepovedale, njegova dela pa so pristala na indeksu prepovedanih knjig. De rerum natura iuxta propria principia je obsežen sklop devetih knjig, ki je pred prepovedjo med bralci krožil zgolj v posameznih manjših sklopih.

Telesio, prvi med modernimi filozofi

Francis Bacon, ki velja tako rekoč za očeta empirizma in enega od očetov znanosti, je Telesia označil za prvega med modernimi filozofi, saj je svojo znanstveno metodo utemeljil na opazovanju, torej empirično. Znano je, da so njegova dela pomembno vplivala tudi na druge pomembne mislece, kot so bili Giordano Bruno, Thomas Hobbes in René Descartes. Namesto priznavanja avtoritete Aristotela, se je Telesio vrnil k njegovi metodologiji, s priznavanjem pomembnosti empiričnega raziskovanja.

Bernardino Telesio je v svojih delih je postavljal pod vprašaj srednjeveško mračnjaštvo in načelno aristotelsko avtoriteto, kar je rimskokatoliško cerkev pripravilo do tega, da je kmalu po njegovi smrti prepovedala njegova dela. Sicer pa je bil potomec ugledne in bogate kalabrijske družine. Pot do dobre izobrazbe mu je bila torej odprta, vendar mu je bila sholastična misel, ki so jo gojili na tedanjih univerzah tuja, zato je odločil ostati laik. In čeprav so ga v cerkvenih krogih spoštovali, je zavračal duhovniško službo in s tem stolnico nadškofa v domačem mestu, ki mu jo je ponujal papež Pij IV. Renesančni mislec pa se je prav zahvaljujoč dobrim odnosom s številnimi duhovniki izognil preganjanju za časa življenja.

Kot omenjeno v uvodu, je ogenj uničil tudi korespondenco med Galileom Galileijem in duhovnikom Paolom Bombinijem. Nadalje pa so zgoreli še rokopisni pergamenti Sertoria Quattromanija in Aula Giana Parassia, pisateljev iz Cosenze 16. stoletja, ki je bila živahno kulturno središče v obdobju pozne renesanse.

P. G., foto: EPA