Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Udeleženci lanskega džezovskega srečanja. Foto: Črtomir Goznik Ptuj je bil ob New Yorku tudi edino mesto na svetu, kjer so priredili tovrstno izobraževalno srečanje. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Ptuj ostal brez džezovskega tabora New York Voices

Razlog pomanjkanje finančnih sredstev

3. januar 2018 ob 13:26

Ptuj - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Potem ko so na Ptuju dvakrat zelo uspešno organizirali vokalni džezovski kamp skupine New York Voices, je zdaj postalo jasno, da tega v prihodnje v starosti slovenskih mest ne bo več. Organizatorji opozarjajo na neizpolnjene obljube mestne občine.

Svetovno uveljavljena in dvakrat z grammyjem nagrajena džezovska skupina New York Voices svojega izobraževalnega tabora torej ne bo več izvajala na Ptuju. V starosti slovenskih mest so se ustavili dvakrat in vsakič pritegnili več deset udeležencev s celotnega sveta. Ptuj je bil ob New Yorku tudi edino mesto na svetu, kjer so priredili tovrstni tabor. A zdaj je jasno, da je bila finančna podpora za vnovično izvedbo premajhna.

"Takšne zgodbe še ni bilo ne na Ptuju ne v Sloveniji. Preden smo se je lotili, smo preverili stvari in je bilo rečeno, da Ptuj potrebuje butične zgodbe in da se bo tabor podprl v višini 15 tisoč evrov. Ta pisna obljuba mestne občine je bila poslana tudi skupini New York Voices in tako so se na koncu odločil za Ptuj. Tabor smo izvedli, obljubljenega denarja pa zaradi pomanjkanja sredstev občine nismo prejeli," ozadje zgodbe pojasnjuje vodja festivala Arsana Mladen Delin.

Na mestni občini so v pisnem pojasnilu zapisali, da nikoli niso prejeli konkretne informacije o tem, v kolikšni meri bi morali podpreti tabor. A da to ne drži, zatrjujejo tisti, ki so tabor pripravljali. "Na občini zagotovo vedo, kakšne so bile potrebe in pričakovanja. Ta njihove odgovor je praktičen, ker preusmerja pozornost iz tega, da občina ni izpolnila svojih obljub, ki jih dala, in to ne samo nam, ampak tudi skupini New York Voices. Konkretno smo z mestno občino govorili o znesku 15 tisoč evrov," dodatno pojasnjuje koordinator festivala Samo Ivačič.

Konec zastonjskega dela kulturnikov

Zaradi pomanjkanja sredstev so člani skupine letos že ostali brez honorarja, kar je po mnenju ptujskih (so)ustvarjalcev tabora nesprejemljivo. "Mestna občina mora enkrat za vselej spregledati, da je konec zastonjskega dela kulturnikov. Kulturniki bi morali delati brezplačno, drugi pa bodo dobivali honorarje za sedenje v pisarnah. Tega je konec," je oster Delin, ki dodaja, da bi Ptuj moral povečevati sredstva, ki jih namenja kulturi, da bi se tako odprl vrata edinstvenim zgodbam, kot je vokalni tabor svetovno uveljavljene skupine.

Povejmo še, da je ptujski župan Miran Senčar ob epilogu zgodbe zapisal, da se na mestni občini zavedajo pomena tabora, ki ga je imel za promocijo, a da obenem verjame, da finančni razlogi niso edini za selitev. A takšno stališče župana sta tako Delin kot Ivačič označila za nesprejemljivo in še enkrat poudarila, da bi kamp ob dodatnem vložku mestne občine v višini 15 tisoč evrov tudi v prihodnje ostal na Ptuju.

Danijel Poslek, Radio Slovenija