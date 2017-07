Ptuj v znamenju glasbe: spet je čas za festival Arsana

9. izvedba mednarodnega glasbenega festivala Arsana

21. julij 2017 ob 10:26

Ptuj - MMC RTV SLO/STA

Britanska vokalna zasedba The Swingles odpira mednarodni glasbeni festival Arsana na Ptuju, ki bo v devetih dneh na različnih prizoriščih v najstarejše mesto na naših tleh prinesel več kot 60 dogodkov.

Na 9. izvedbi festivala Arsana bo ustvarjalo in nastopilo več kot 300 glasbenikov klasične, džez, etno, vokalne in instrumentalne glasbe ter različnih glasb sveta. Med drugim bodo nastopili Rade Šerbedžija & Zapadni kolodvor, Vlado Kreslin & Beltinška banda & Mali bogovi, Tadej Toš & The band Rokezije, Mi2, Ljudska zgodba, Port of life, Klapa Iskon, Towel of shower in mnogi drugi.

Natančen program festivala Arsana si lahko ogledate na tej povezavi.



Glasbeno dogajanje v mestu bodo zapolnili še izvajalci, kot so Sabina Cvilak & Godalni kvartet Feguš, Ditka, Milena Arsovska, Miloš Mihajlović, Mia Žnidarič, 100 Years of Ella, Andrej Ofak & Borut Mori, Mak Grgič, Kristijan Krajnčan, Katja Koren & Igor Bezget, Jazz ladies, Infected unplugged, Ursula & Bratko, Green tea trio, Filip Vadnu & Matic Jereb in Luka Benčič & Maša But.

Odprtje s petkratnimi grammyjevci

Prvi bodo nocoj na oder na dvorišču minoritskega samostana stopili petkratni dobitniki nagrade grammy The Swingles. A cappella skupino sestavlja sedem mladih pevcev, mojstrov svoje obrti, ki so nastopali že na številnih svetovnih odrih ter se pojavljali v mnogih filmskih in televizijskih zapisih. Njihov repertoar obsega priredbe znanih izvajalcev, kot so Björk, Annie Lennox in The Beatles, ter priredbe klasične in sodobne glasbe.

Tako bo torej tudi letos v času tega glasbenega dogajanja na Ptuju mogoče slišati in doživeti znana imena z različnih koncev sveta, festival pa po besedah umetniškega vodje in direktorja Mladena Delina postaja vse pomembnejši za promocijo Slovenije.

9. izvedba festivala Arsana traja od 21. do 29. julija, drevišnji koncert zasedbe The Swingles pa se začne ob 20.30.

VIDEO Na Ptuj vabi glasbeni festival Arsana

P. G.