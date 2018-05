Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Literarni kritiki so navdušeni nad Diazovim hiperrealizmom in neposrednostjo stila, ki prepleta elemente popkulture in političnega komentarja. Foto: AP Ta pogovor je pomemben in se mora nadaljevati. Poslušam in učim se od zgodb žensk in od kulturnega gibanja, ki bi se moralo začeti že zdavnaj. Še naprej moramo moške učiti o privoljenju in mejah Junot Díaz Protagonist družinske sage je Oscar Wao, rojen v Ameriki, ki zaradi nevztrajnosti v telesnih dejavnostih pridobiva kilogram za kilogramom, ne zna in posledično tudi noče stopiti na trdna tla resničnosti ter živi kot v odmaknjenem svetu znanstvene fantastike in stripov in zvezdnih stez. Nima prijateljev, spodleti mu pri vsaki punci, skratka, vedno bolj je odrinjen in prepričan, da je žrtev 'fukúja', prekletstva, ki mu Dominkanci pripisujejo neizogibno usodnost. Foto: AP Dodaj v

Pulitzerjev nagrajenec Junot Díaz obtožen spolnega nadlegovanja

Obtožb ni zanika, poudarja popmembnost dialoga

6. maj 2018 ob 11:55

Ljubljana - MMC RTV SLO

Priljubljeni dominikansko-ameriški pisatelj Junot Díaz v svojih delih na elokventen, poetičen način ubeseduje bolečino spolnega nasilja; obtožbe, da je tudi sam kriv neprimernega obnašanja, so zato marsikoga presunile.

Leta 2008 je Junot Díaz Pulitzerjevo nagrado za leposlovje dobil za roman Kratko, čudovito življenje Oscarja Waa, zgodbo o fantu, ki odrašča v nasilni družini v New Jerseyu (knjigo je v slovenščino prevedla Alenka Bole Vrabec). Prejšnji mesec je na ogromno pozitivnih odzivov naletel pisatelji izpovedni esej, v katerem je razkril, da je bil pri osmih letih žrtev posilstva.

Díaz je ta konec tedna odpovedal svoje gostovanje na pisateljskem festivalu v Sydneyu: v javnost je namreč prišla obtožba na račun njegovega neprimernega vedenja. Pisateljica Zinzi Clemmons je na Twitterju spregovorila o svoji izkušnji z 49-letnim kolegom: "Kot podiplomska študentka sem Junota Díaza povabila, da je na literarni delavnici spregovoril o zastopanosti manjšin v književnosti. Bila sem naivna in neznana 26-letnica, kar je izkoristil za to, da me je spravilv kot in me na silo poljubil. Še zdaleč nisem edina, ki ji je to naredil. Ne bom več tiho."

V soboto zjutraj so predstavniki festivala za medije potrdili, da Díaz ne bo dokončal svojih festivalskih obveznosti, pisatelj sam pa je kmalu po tem menda zapustil Avstralijo. Včeraj popoldne bi moral sodelovati na okrogli mizi z naslovom Politika empatije.

Neuspešno soočenje v živo

Clemmonsova je zgodbo nadaljevala v naslednjem tvitu: "Takrat sem o incidentu govorila z več ljudmi, imam pa tudi emaile, ki mi jih je poslal pozneje." Pisateljica je starejšega kolega izzvala tudi na petkovem literarnem večeru, ko ga je iz publike vprašala, zakaj v svojem nedavnem eseju za New Yorker ni napisal več o svoji lastni zgodovini neprimernega vedenja. (Moderatorka se je takrat Díazu opravičila, Clemmonsova pa je zapustila dvorano.)

Po petkovih tvitih Clemonsove se je oglasilo še več žensk in nanizalo svoje izkušnje z literarnim zvezdnikom. Carmen Maria Machado, ki je bila lani nominirana za nagrado National Book Award, je opisala, kako jo je javno verbalno napadel, ko je omenila "patološki odnos do žensk" pri enem od njegovih likov. Pravi še, da je Díaz "grozljivo ravnal z ženskami na vse mogoče načine". Pisateljica Monica Byrne je na Facebooku dodala, da "ni v življenju še nikoli izkusila tako strupene mizoginije" kot v interakciji z njim.

Pretresljiva izpoved

V eseju za New Yorker, ki ga je naslovil The Silence (Tišina), je Díaz spregovoril o tem, kako ga je posilila "odrasla oseba, ki ji je globoko zaupal". "Potem, ko me je posilil, mi je zagrozil, da sem moram naslednji dan vrniti, sicer bom v težavah," je zapisal. "Ker sem bil prestrašen in zmeden, sem šel naslednji dan res nazaj, in posilil me je še enkrat. Nikoli nisem nikomur povedal, kaj se je zgodilo, danes pa povem vam. In vsem, ki hočejo poslušati." V eseju se spominja tudi, da ga je neka bralka nekoč vprašala, ali je bil kdaj spolno zlorabljan. Takrat ji sicer ni odgovoril, a danes po lastnih besedah verjame, da je zaradi zlorabe v otroških letih pozneje pogosto slabo ravnal z ženskami. "Razmišljam o bolečini, ki sem jo povzročil," piše.

Díaz je na obtožbe v zvezi s svojim vedenjem v petek odgovoril z izjavo za New York Times. "Sprejemam odgovornost za svojo preteklost. Zato sem tudi sklenil povedati resnico o svojem posilstvu in njegovih škodljivih posledicah. Ta pogovor je pomemben in se mora nadaljevati. Poslušam in učim se od zgodb žensk in od kulturnega gibanja, ki bi se moralo začeti že zdavnaj. Še naprej moramo moške učiti o privoljenju in mejah."

