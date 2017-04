Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Newyorški pisatelj Colson Whitehead je avtor šestih romanov in dveh nefiktivnih del. Foto: EPA Pulitzerjeve nagrade so letos podelili že stoprvič. (Tudi) ta inštitucija je bila v preteklosti že večkrat tarča kritik, da nagrade najraje in največkrat podeljujejo belim in moškim kandidatom. Za leto 2017 je bilo med sedmimi dobitniki v umetniških kategorijah pet nebelskih avtorjev in tri ženske. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pulitzerjeva nagrada za alegorični roman o suženjstvu

Roman The Underground Railroad velja za "literarni dogodek leta"

11. april 2017 ob 14:39

Ljubljana - MMC RTV SLO

Literarna uspešnica The Underground Railroad (Podzemna železnica), zgodba o ženski, ki iz suženjstva pobegne s pomočjo pravljične železnice, je letošnja dobitnica Pulitzerjeve nagrade za leposlovje.

Pisatelj Colson Whitehead je za prodajno in kritiško uspešnico The Underground Railroad dobil že celo vrsto nagrad, tudi priznanje National Book Award. Zgovoren je tudi podatek, da bo ekranizacijo zgodbe (zaživela bo kot nadaljevanka v produkciji Amazona) režiral Barry Jenkins, avtor Mesečine, zmagovalnega filma na letošnji podelitvi oskarjev. Knjigo je za svoj "knjižni klub" izbrala tudi Oprah Winfrey.

Zdaj je Whitehead svoj zmagovalni krog okronal še s Pulitzerjevo nagrado. Žirija je njegov roman opisala kot "inteligentno zmes alegoričnosti in realizma, ki nasilje suženjstva in dramatičen pobeg združi v mit, ki tematizira sodobno Ameriko".

"Podzemni" vlak s plantaže

Morda velja omeniti, da besedna zveza "the underground railroad" v ameriški zgodovini pomeni mrežo skrivnih poti in varnih hiš, po kateri so afroameriški sužnji na začetku in sredi 19. stoletja s pomočjo abolicionistov bežali v Kanado in druge države, kjer so bili varni. Whiteheadov roman, zgodba o dveh pobeglih sužnjih iz Georgie, ta sistem reinterpretira kot dejansko podzemno železnico.

Pulitzerjeve nagrade, ki jih podeljujejo že od leta 1917 in so ime dobile po založniku Josephu Pulitzerju, veljajo za najvišja priznanja v novinarstvu. Najprestižnejšo med Pulitzerjevimi nagradami, tisto za javno službo, sta letos prejela newyorški časopis Daily News in neprofitni medij ProPublica za poročanje o policistih v New Yorku.



"Attica! Attica!"

Heather Ann Thompson je dobila pulitzerja v kategoriji zgodovine za opis upora zapornikov v newyorški Attici leta 1971 in njegove posledice, nagrado za dramatiko pa je (že drugič) dobila Lynn Nottage, tokrat za dramo o težkem življenju delovnih ljudi Sweat. Tyehimba Jess je Pulitzerjevo nagrado za poezijo dobil za zbirko Olio.

A. J.