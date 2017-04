Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 8 glasov Ocenite to novico! Svetla plat Trumpa je, da se zdaj s politiko in aktivizmom ukvarja več ljudi kot kdajkoli prej," ugotavlja pisateljica. Foto: Reuters Kleinova v svoji knjigi ugotavlja, da Trumpova zmaga na predsedniških volitvah ni "odklon" od ustaljene politične prakse, ampak neizogiben rezultat "uničujočih trendov", kakršen je "vzpon direktorja - rešitelja". Foto: Reuters Skrbi in motivira me to, da bomo v tem trenutku, ko toliko ljudi vstopa v politiko - mnogi med njimi prvič - podlegli skušnjavi, da analizo skrčimo na najmanjši skupni imenovalec: da se vsi strinjamo, da ne maramo Trumpa. Enotnost je super, ampak če je to edino, kar povezuje odpor proti Trumpu, bomo pristali tam, kjer smo bili pred Trumpom. V svoji tretji knjigi Doktrina šoka je Kleinova, ki spada v intelektualni svetovni vrh, razkrila novo obliko kapitalizma, korporativizem. Foto: AP Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

"Rada bi ugotovila, kako smo za predsednika ZDA dobili človeško blagovno znamko"

Naomi Klein hiti s pisanjem nove knjige

6. april 2017 ob 13:27

Ljubljana - MMC RTV SLO

Antiglobalistka, pisateljica in novinarka je napovedala, da se je lotila knjige o administraciji Donalda Trumpa. Prepričana je, da so bili za njegovo izvolitev ključni korporativni interesi, da pa je aktivizem lahko učinkovito orožje proti predsednikovi politiki.

No Is Not Enough (Ne, ne zadostuje) je najhitreje napisana knjiga izpod tipkovnice priznane kanadske avtorice in aktivistke, vplivne politične kolumnistke, ki ima četo privržencev že od leta 1999 oziroma uspešnice No Logo. Pravi, da je pisati začela pred pičlima dvema mesecema, knjiga pa bo izšla že v juniju.

Praviloma Kleinova pripravam in zbiranjem podatkov za vsako novo knjigo posveti vsaj pet let, tokrat pa se ji je hiter odziv zdel pomembnejši: Donalda Trumpa bi rada predstavila v kontekstu idej, ki jih razvija zadnjih dvajset let. "Svetla plat Trumpa je, da se zdaj s politiko in aktivizmom ukvarja več ljudi kot kdajkoli prej," ugotavlja pisateljica.

"Pomembno je, da se znamo odmakniti od poplave novic, s katerimi nas bombardirajo, in razmislimo, kako smo tukaj pristali, kaj lahko pričakujemo, kaj vse se lahko obrne na slabše in kakšne strategije so potrebne, da se stvari obrnejo na bolje."

Knjiga, katere izid je napovedan za 13. junij, bo zastavljena kot manifest. Ideje je Kleinova črpala iz lastnega aktivističnega udejstvovanja v zadnjih letih (sodelovala je pri iniciativi, zaradi katere se je Kanada odpovedala rabi fosilnih goriv.)

Kleinova v svoji knjigi ugotavlja, da Trumpova zmaga na predsedniških volitvah ni "odklon" od ustaljene politične prakse, ampak neizogiben rezultat "uničujočih trendov", kakršen je "vzpon direktorja - rešitelja". Med prototipe takih osebnosti ne šteje samo predsednika, ampak tudi osebnosti na levi strani političnega spektra, vključno z Billom Gatesom in Fundacijo Clinton.

"Iz svojih prejšnjih knjig bi rada izbezala nitke, ki bi pokazale, kako smo za predsednika ZDA dobili človeško blagovno znamko s celim kupom satelitskih spin-off družinskih znamk, ki svoje osebne identitete sploh ne zna ločiti od korporativne identitete," je Kleinova komentirala za The Guardian. "Šele, ko ne bomo več v paničnem stanju regresije, bomo lahko začeli razmišljati strateško."

Njena prejšnja knjiga, To vse spremeni (2014), je skušala pokazati, da je nenadzorovani kapitalizem neposredna posledica podnebnih sprememb. Tokrat bi rada vzročno-posledične vezi potegnila med varčevalnimi ukrepi, rasizmom, svetom korporacij, podnebnimi spremembami, cenami nafte - in Trumpovo "odločenostjo, da bo spodbujal apetit po fosilnih gorivih".



Vseeno bo No Is Not Enough popolnoma drugačna knjiga od predhodne. Poleg tega da bo razmišljala o dejavnikih, ki so pripomogli k Trumpovi izvolitvi, bo skušala naovedati tudi "šoke in krize, za katere lahko pričakujemo, da jih bo Trumpova administracija zavestno izzvala".

"Najbolj me skrbi in motivira to, da bomo v tem trenutku, ko toliko ljudi vstopa v politiko - mnogi med njimi prvič - podlegli skušnjavi, da analizo skrčimo na najmanjši skupni imenovalec: da se vsi strinjamo, da ne maramo Trumpa," je še povedala za omenjeni časnik. "Enotnost je super, ampak če je to edino, kar povezuje odpor proti Trumpu, bomo pristali tam, kjer smo bili pred Trumpom: v situaciji, iz katere se je Trump rodil. Moramo se prispeti do bolj poglobljene analize."

A. J.