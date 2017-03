Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Miha Klemenčič in Gregor Zemljič ustvarjata glasbo tudi za gledališke in plesne predstave ter film, sodelujeta pa tudi pri različnih eksperimentalnih in popularnih glasbenih projektih. Foto: MMC/Roman Šipić V tistem obdobju [sva] začela ustvarjati na zelo primitiven način in z zelo primitivno opremo. Dejansko je šlo za učenje. Ni bilo medmrežja, literature, kakih šol za to … Veliko dela je temeljilo na improvizaciji in sprotnem učenju. So bili pa že takrat v Sloveniji določeni ljudje, ki so imeli znanje s tega področja, od katerih sva lahko dobila vsaj nekaj informacij. Random Logic o svojih začetkih v 90. letih preteklega stoletja Navedek italijanskega medijskega teoretika in kulturnega aktivista Franca "Bifa" Berardija iz njegovega dela Biopolitics and Connective Mutation, objavljen na spletni strani dvojice. Bifo v njem razmišlja o sovpadanju, povezovanju, združljivosti različnih delov ter se dotakne bistva načina ustvarjanja, kakršnemu sta zapisana Random Logic. Foto: Spletna stran Random Logic

Random Logic z albumom pi ob mednarodnem dnevu tega števila

Objava albuma pi na portalu Vimeo

14. marec 2017 ob 16:47

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Imava zelo poseben način dela. Recimo, da se pač ne strinjava in pogosto lahko zato zelo dolgo traja, da kaj narediva do konca, vendar sva s končnim rezultatom potem oba zadovoljna," sta pred časom v intervjuju za MMC povedala člana dvojice Random Logic, ki sta na portalu Vimeo pravkar objavila svoj novi album, naslovljen pi.

Tako je dolgo napovedovani album te slovenske elektronske dvojice doživel objavo v avdiovizualni obliki prav na mednarodni dan števila pi. Par, ki ga sestavljata Gregor Zemljič in Miha Klemenčič, se je v novi produkciji poglobil v zven nelinearnih zvočnih struktur.

Zemljič in Klemenčič sta začela sodelovati med letoma 1989 in 1990, njune prve – vendar že takrat mednarodno opažene – izdaje najdemo v 90. letih preteklega stoletja, te pa se ponašajo tudi s statusom sploh prvih techno izdaj kakega slovenskega producenta.

Prva samostojna kratkometražna plošča je izšla leta 1994, prva dolgometražna, naslovljena Numrebs, pa šele leta 2001 ter jima je prinesla nagrado Radia France International za najboljši album elektronske glasbe in nagrado boomerang za najboljši slovenski live techno act.

Glasba kot časovna umetnost

Album pi je tako šele njuna druga dolgometražna izdaja, na njem pa sta se podala v raziskovanje glasbe kot časovne umetnosti. Tako se poglabljata v zven nelinearnih zvočnih struktur in ustvarjata zvok, ki na nastopu v živo učinkuje kot nepretrgan set in pozornega poslušalca nagrajuje z detekcijo prisluhov, ki se pojavljajo v nepopolnostih in neponovljivostih ujetih zank, med drugim beremo o novi izdaji, ki je dosegljiva tudi na bandcamp strani dvojca, v sporočilu za javnost.

Po poteh kimatike

Analogne vizualizacije, ki spremljajo glasbo na albumu pi, sta ustvarila obalna umetnika Gašper Milkovič Biloslav in Marko Vivoda, znana kot duo Izland. "Preden smo začeli sodelovati, sva malo proučevala kimatiko, se pravi upodabljanje zvoka. Nato pa sem vizualizacije Izland prvič videl na koncertu Silence in mi je bilo takoj jasno, da je to tisto, kar iščeva. Stopila sva v stik z njima, super smo se ujeli, prepričana sva, da ne bi mogla najti boljše kombinacije za ta album," sta glede tega sodelovanja pred časom povedala Random Logic.

Album pi lahko poslušate (in pogledate) spodaj, Random Logic pa sta bila dan pred objavo albuma tudi gosta oddaje Na piedestal na Valu 202.

Random Logic - π from Random Logic on Vimeo.

P. G.