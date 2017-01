Razblinjanje iluzije enotnosti vidnega v delu Uršule Berlot

Odprtje razstave v UGM Studiu

27. januar 2017 ob 17:22

Maribor - MMC RTV SLO

Razstava Uršule Berlot Polimorfni odtis v mariborskem UGM Studiu združuje dela, nastala na podlagi mikroskopskih posnetkov nanostruktur in transformacij snovi, ki jih sprožajo nevidna polja fizikalnih sil.

Vizualna umetnica, umetnostna teoretičarka in predavateljica Uršula Berlot se v svojem delu posveča povezovanju umetnosti in znanosti. Umetniško prakso usmerja v ukvarjanje z zaznavo in zavestjo, v svetlobnih in kinetičnih instalacijah raziskuje oblike mentalnih krajin, simulirane narave ter razmerja med telesom in tehnologijo.

Realnost kot reža prostorske večplastnosti

Elektronska mikroskopija, kristalografija in z njo povezani geometrični koncepti kristalnih mrež razgrinjajo razmerja med realnim in recipročnim (inverznim) prostorom kot kompleksne preslikave, ki razblinjajo iluzijo enotnosti vidnega. Uklonski posnetki, ki prikazujejo pojave sipanja svetlobe na kristalnih ravninah, razpirajo mejno dimenzijo vidnega, kjer se realnost v odnosu do imaginarnega razkriva kot reža (presek) prostorske večplastnosti.

Gibljiva miniaturna diorama, svetlobno dovzetni objekti in video ustvarjajo simulacijo narave, ki z razkrivanjem lastne tehnološke skonstruiranosti govori o optično nezavednih in polimorfnih vidikih realnega, so zapisali v UGM-u.

Uršula Berlot ima za seboj študij slikarstva na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO) in na pariški Ecole Nationale Superieure des Beaux-Arts. Sledila sta še magisterij in doktorat na ALUO-ju, kjer je trenutno zaposlena kot izredna profesorica.

Tudi sodelovanje z Institutom Jožef Stefan

Za svoje umetniško delo je med drugim leta 2008 prejela priznanje za pomembne umetniške dosežke Univerze v Ljubljani, leta 2007 štipendijo Schering Stiftung in enoletno rezidenčno bivanje v Kunstlerhaus Bethanien v Berlinu, leta 2005 nagrado fundacije Pollock-Krasner v New Yorku in leta 2004 nagrado Henkel Art Award na Dunaju.

Projekt Polimorfni odtis je nastal v sodelovanju z Institutom Jožef Stefan, za oblikovanje zvoka je poskrbel priznani angleški ustvarjalec Robin Rimbaud oziroma Scanner, za tridimenzionalno videomodeliranje pa Sunčana Kuljiš Gaillot. Razstava, ki jo odprejo drevi ob 19. uri, bo na ogled do konca februarja. Uro pred odprtjem pa bosta organizirana vodstvo in pogovor med umetnico ter direktorico UGM-a Bredo Kolar Sluga.

P. G.