Razkrita sta "prava" obraz in stas gospoda Darcyja, romantičnega junaka Jane Austen

Ugotovitve akademov prinesle precejšnje razočaranje

9. februar 2017 ob 16:40

London - MMC RTV SLO/STA

"Gospod Darcy je legendarni literarni lik, znan po svojem dobrem videzu, šarmu in skrivnostnosti," je dejala profesorica Amanda Vickery, ki je sodelovala pri nedavno objavljeni raziskavi.

Britanski raziskovalci so se namreč odločili narediti konec nasprotjem, ki so jih prinesla mnogotera precej raznolika utelešenja Fitzwilliama Darcyja in tako so pod drobnogled vzeli opise, ki so na voljo v romanu Prevzetnost in pristranost Jane Austen. Ob tem so upoštevali tudi moške, ki bi lahko pisateljico navdihnili pri pisanju, ter dejavnike s področja takratne družbe in življenja. Jane Austen je knjigo pisala v 90. letih 18. stoletja, prvič pa je bila objavljena leta 1813.

Možatost nekoč, možatost danes

Darcyja so doslej v filmih in nadaljevankah upodobili številni igralci, vendar nedavno objavljena raziskava razkriva, da bi bil njegov dejanski videz precej drugačen od tega, kar danes velja za utelešenje možatosti. Profesorica Amanda Vickery je dejala, da danes lik Darcyja povečini povezujemo s Colinom Firthom, ki ga je upodobil v televizijski priredbi te knjižne klasike v letu 1995. Vendar je podoba, do katere so prišli raziskovalci, precejšnje nasprotje tega, kakršnega si je najbrž večina ljudi predstavljala.

Vitka, spuščena ramena ter široka stegna in meča

Po besedah Vickeryjeve odseva moški videz in značilnosti časa, v katerega je bil postavljen v knjigi, se pravi moškega s konca 19.stoletja. Tako so akademiki prišli do zaključka, da bi imel dejanski Darcy vitka in rahlo spuščena ramena, kar so pripisali dejstvu, da so bili mišičasto oprsje in široka ramena v tistem času značilni za delavce in ne za gospodo. Poleg tega mu pripisujejo bele lase oziroma lasuljo, podolgovat, ovalen obraz, tanke ustnice, dolg nos, ošiljeno brado in bledo polt. Videz dopolnjujejo široka stegna in meča, ugotovitve povzema britanski Telegraph.

P. G.