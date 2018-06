Raznolikost med hollywoodskimi režiserji ne narašča, pač pa pada

Levji delež vsega še vedno režirajo belski moški

24. junij 2018 ob 13:04

Ljubljana - MMC RTV SLO

Vsakoletna študija ameriškega ceha režiserjev je letos pokazala, da so belski moški še vedno z naskokom najmočneje zastopana skupina v filmski režiji. Raznolikost je celo na najnižji točki v zadnjih petih letih.

Ameriško združenje režiserjev (Directors Guild of America) je opravilo raziskavo, ki je pokazala, da med hollywoodskimi režiserji še vedno ni pretirane raznolikosti in zastopanosti. Med režiserji so v letu 2017 prevladovali belci, zgolj 10 odstotkov je pripadnikov drugih etničnih manjšin, samo 16 odstotkov filmov pa so režirale ženske.

Predsednik ameriškega združenja režiserjev Thomas Schlamme meni, da so rezultati zadnje raziskave sramotni, saj ponovno kažejo na pomanjkanje priložnosti za režiranje filmov za ženske in pripadnike drugih ras. "Naša raziskava kaže, da se diskriminatorne prakse v filmskem svetu še vedno izvajajo na vsakem koraku," je poudaril.

Pri združenju se sicer zavzemajo za uvedbo t.i. Rooneyjevega pravila, ki je ime dobilo po nekdanjem lastniku moštva Pittsburgh Steelers Danu Rooneyju, ki se je v nogometni ligi NFL zavzemal za politiko izvajanja avdicij s pripadniki etničnih manjšin (ni pa vpeljal fiksnih kvot za njihovo zaposlovanje).

Schlamme je dejal, da je do dejanskih sprememb v svetu filma še dolga pot. Spomnil je, da so pri poskusu vpeljave Rooneyjevega pravila naleteli na gluha ušesa, da pa se kljub temu ne nameravajo predati.

Diskriminacija je še večja pri blockbusterjih

Statistična raziskava je letos prvič upoštevala tudi 651 različnih filmov, ki so v kinematografih zaslužili manj kot 250 tisoč dolarjev. Tukaj je bila zastopanost malo boljša – 14 odstotkov režiserk – nad magično mejo četrtmilijonskega zaslužka pa delež pade nazaj na 9 odstotkov. Pod te visokodonosne filme je bilo v letu 2017 podpisanih samo 14 nebelskih režiserjev (še leto prej je bila ta številka 21).

Bodo v naslednjih letih statistike bolj vzpodbudne?

V zadnjih mesecih je kljub vsemu prišlo do nekaterih pozitivnih sprememb. Marca je Ava DuVernay podpisala pogodbo za režijo filma po stripu The New Gods, aprila je Cathy Yan postala prva Azijka, ki bo režirala samostojni film o stripovski junakinji Harley Quinn, pri Marvelu pa naj bi za režijo filma o Črni vdovi prav tako angažirali režiserko.

Leto je bilo uspešno tudi za temnopoltega režiserja Jordana Peela, čigar film Zbeži! je prejel oskarja za najboljši izvirni scenarij ter kopico drugih nagrad, ter za režiserko Greto Gerwig, ki je gledalce in kritiko osvojila s filmom Lady Bird. Ta si je prislužil pet nominacij za oskarja in pobral številne nagrade, med njimi dva zlata globusa.

Letošnje leto je malce bolj raznoliko tudi med velikimi zaslužkarji: trenutno je drugi najdonosnejši film leta Črni panter (r. Ryan Coogler), Nagib v času (r. Ava DuVernay) pa je zaslužil 132,3 milijona dolarjev. Pred iztekom leta prihajajo še težko pričakovani BlacKkKlansman, Crazy Rich Asians in Spider-Man: Into the SpiderVerse, v katerem se bo prvič pojavil lik "temnopoltega Spider-Mana" Milesa Moralesa.

A. J.