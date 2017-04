Razredni sovražnik na slovaških odrskih deskah

Naslov drame v slovaščini se glasi Triedny nepriatel

6. april 2017 ob 20:03

Žilina - MMC RTV SLO

Na Slovaškem je po scenariju za film Razredni sovražnik avtorjev Nejca Gazvode, Roka Bička in Janeza Lapajneta nastala gledališka predstava, premiera bo že to soboto.

Pod režijo se bo podpisala 35-letna Júlia Rázusová, za priredbo na odrskih deskah Mestnega gledališča Žilina (Mestské divadlo Žilina) je poskrbela mlada slovaška dramatičarka Michaela Zakutanská, besedilo pa je v slovaščino prevedla Miriam Kicinová. Premiera gledališke predstave bo to soboto, 8. aprila, so sporočili s Triglav filma.

Slovaški naslov drame se glasi Triedny nepriatel, v odrski postavitvi pa bo dogajanje prestavljeno na Slovaško, kar le potrjuje mnenje filmskih kritikov, da je Razredni sovražnik vsaj srednjeevropska zgodba, so pri omenjeni produkcijski hiši zapisali v sporočilu za javnost in dodali, da bodo imena nekaterih oseb "poslovaščena". V glavni vlogi, ki jo je v slovenskem filmu odigral prvak SNG Drama Ljubljana Igor Samobor, bo nastopil Boris Zachar.

Posebnost slovaške postavitve je to, da bo vse štiri vloge, ki so jih v filmu zasedle Maša Derganc, Nataša Barbara Gračner, Estera Dvornik in Tjaša Železnik, odigrala ena igralka: s tem izzivom se bo spopadla Ivana Kubácková. V zasedbi bodo še mladi igralci Ján Dobrik, Michal Koleják, Anna Nováková, Juliána Olhová, Iveta Pagácová, Tajna Peršic, Brano Baco, Michal Tomasy in Alexander Alan Arce.

Po omenjenem scenariju treh avtorjev je leta 2013 v produkciji Triglav filma nastal Razredni sovražnik, celovečerni režijski prvenec Roka Bička. Film je doživel svetovno premiero na 28. beneškem tednu kritike, postal veliki zmagovalec 16. festivala slovenskega filma v Portorožu in dobil več nagrad na festivalih po Evropi. Bil je tudi eden od treh finalistov za nagrado LUX, ki jo podeljuje Evropski parlament.

V slovenskih kinih si je film ogledalo več kot 50.000 gledalcev, kar mu je prineslo dve zlati roli. Dva od scenaristov sta h končnemu rezultatu prispevala še v drugih vlogah: Janez Lapajne je bil z Aiken Veroniko Prosenc tudi producent filma, ob sodelovanju režiserja Roka Bicka pa je film tudi zmontiral, še pojasnjujejo s Triglav filma.

A. K.