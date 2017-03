Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.7 od 11 glasov Ocenite to novico! Migranti, ki ostajajo večinoma spregledana družbena skupina meščanov, si zaslužijo pozornost, ki jim doslej ni bila izkazana, so prepričani v mariborskem muzeju. Foto: Spletna stran muzeja Stalna razstava Muzeja narodne osvoboditve Maribor predstavlja zgodovino Maribora v 20. stoletju. Foto: Spletna stran muzeja Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Razstava, ki bo pokazala, da "Maribor z migracijami živi že stoletja"

Muzej za potrebe razstave išče migrante, ki so postali Mariborčani

12. marec 2017 ob 11:20

Maribor - MMC RTV SLO/STA

V Muzeju narodne osvoboditve Maribor pripravljajo razstavo, na kateri želijo predstaviti zgodbe nekdanjih migrantov in beguncev, ki so se naselili v Mariboru in okolici ter postali del te družbe. K sodelovanju vabijo ljudi, ki bi imeli kakšne uporabne informacije v zvezi s to temo.

"Z razstavo želimo opozoriti na pojav migracij kot nečesa, s čimer naše mesto živi že desetletja, pri čemer sprejema integracijo populacije migrantov in beguncev kot del svojega vsakdana," pojasnjuje direktorica muzeja Aleksandra Berberih - Slana.

Na razstavi bi radi predstavili zgodbe ljudi iz različnih držav, ki so se kot migranti ali begunci uspešno vključili v okolje in zaznamovali vsakdan Mariborčanov.

"Beleženje družbenih pojavov, procesov in sprememb, ki zaznamujejo neko okolje v nekem časovnem okviru, je ključno za razumevanje družbe in družbenih posledic na prostor skozi zgodovino. Izzivi kulturnega okolja in reakcije že od nekdaj preoblikujejo podobo in dojemanje tujca pod Alpami," je še poudarila direktorica.

Migracije niso nov pojav

S tem v zvezi zaznava odzive, ki segajo od radovednosti do spominov na pridne študente z Arabskega polotoka, ki so v stari Jugoslaviji zasedali študentske klopi, ali delavce iz držav nekdanje Jugoslavije, ki so pomagali graditi industrijski Maribor. "Odvisno od tega, kdaj smo bili rojeni, ob besedi begunec pomislimo na begunce, ki so zbežali pred vojnami na Balkanu ali pa na val migrantov in beguncev, ki smo ga doživeli pred kratkim," meni.

Vsekakor so to ljudje, ki so sooblikovali mariborsko družbo. "Z migranti in begunci si delimo isti prostor in tako nenehno vplivamo na medsebojne odnose in posledično kakovost bivanja v našem mestu. Pisana slika našega mesta je nekaj, na kar smo lahko ponosni," je še izpostavila Berberih - Slana. "Migranti, ki ostajajo večinoma spregledana družbena skupina meščanov, si zaslužijo pozornost, ki jim doslej ni bila izkazana."

Ima vaša družina zgodbo?

Na razstavi, ki jo v muzeju načrtujejo jeseni letos, bi se radi osredotočili na zgodbe o prihodu in izkušnjah, ki so jih doživljali ti prišleki in jih še doživljajo v mestu. Zgodbe bi radi pospremili tudi s predmeti, ki simbolizirajo, od kod so ti ljudje prišli in kako so ustvarili nov dom.

Zato pozivajo vse, ki so imeli takšno izkušnjo ali pa poznajo koga s takšno izkušnjo, recimo potomce nekdanjih beguncev ali migrantov, da se oglasijo v Muzeju narodne osvoboditve Maribor ali pokličejo na telefonsko številko 02/ 23 52 605, je še povedala direktorica.

A. J.