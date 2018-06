Razstava o karikaturistu Monetu in učitelju, ki je v njem videl impresionista

Monografska razstava Monet/Boudin

27. junij 2018 ob 21:26

Madrid - MMC RTV SLO, STA

V madridskem Narodnem muzeju Thyssen-Bornemisza so odprli monografsko razstavo Monet/Boudin, ki bo do 30. septembra ponujala prvi uvid v odnos med impresionističnim slikarjem Claudeom Monetom in njegovim učiteljem plenerizma Eugeneom Boudinom.

Skupna postavitev del obeh umetnikov, ki jo je ustvaril kustos Juan Angel Lopez Manzanares iz muzeja Thyssen-Bornemisza, bo osvetlila Monetova formativna leta in osvetlila njuno kariero, začetke impresionističnega gibanja.

Divja narava klifov vzdolž obale Bretanja in Normandije

Razstava združuje okoli sto njunih del, ki poleg skupnih umetniških zanimanj upodabljajo tudi nekatere druge skupne teme - vsakdanje življenje bogatašev, plaže v Trouvilleu, morje in ladje v spremenljivih odtenkih svetlobe, kar je sicer motivika številnih njunih pastelov in oljnih slik, in napol divjo naravo klifov vzdolž obale Bretanja in Normandije.

Boudin (1824-1898) je s svojim delom naznanil prihod impresionizma, katerega osrednji lik je nato postal Monet (1840-1926).

Morski motivi so se Monetu zdeli "odvratni"

Boduin in Monet sta se srečala, ko je bilo slovitemu impresionistu le 15 let, to je bilo leta 1856, in sicer v papirnici Gravier v mestu Le Havre v Normandiji.

Obetavnemu karikaturistu Monetu je Boduin, ki se je ukvarjal z izdelovanjem papirja, uokvirjanjem slik in tudi s slikanjem, dejal: "Tvoje risbe z zadovoljstvom opazujem. Zabavne so in svetle. So dober začetek, toda kmalu se boš naveličal risanja karikatur." Navdušenje ni bilo obojestransko, Boudinovi morski motivi so se Monetu zdeli "odvratni".

Začela sta slikati skupaj, na prostem

Čez čas je Monet spremenil svoje mnenje in priznal: "Odprl mi je oči. Z neusahljivo ljubeznivostjo je Boudin prevzel nadzor nad mojim šolanjem." Učitelj in učenec sta tako začela slikati skupaj, na prostem - kljub temu, da je Monetova družina zaradi Boudinovega družbenega statusa njunemu druženju nasprotovala. Bil je sin mornarja in čistilke.

Okoli tri četrtine njunih umetnin, razstavljenih v muzeju Thyssen-Bornemisza, še ni bilo na ogled v Španiji. Kustos Lopez Manzanares pravi, da je za razliko od po vsem svetu iskanega Moneta njegov učitelj Boudin praktično nepoznan v državi. Monetovo upodabljanje arhitekture sicer trenutno raziskuje razstava v londonski Narodni galeriji.

Morski in poletni motivi

Razstava v muzeju Thyssen-Bornemisza se začne dvema umetninama: z Boudinovim akvarelom, na kateri naj bi bil v množici ljudi upodobljen tudi Monet, ter z Monetovo risbo, na kateri je domnevno upodobljen Boudin. Nato pa razstavo zavzamejo dela z morskimi in poletnimi motivi Bretanje in Normandije, kot so klifi Etretata in kazino Deauville.

Monet je leta 1874 Boudina povabil k sodelovanju na prvi impresionistični razstavi, a ta nikoli ni zares postal del gibanja, impresionisti so bili korak pred njim. Učitelj in učenec sta se oddaljila leta 1883, 15 let kasneje je Boudin umrl. Monet se pogreba ni udeležil, je pa sodeloval pri postavitvi Boudinove retrospektive v Parizu leta 1899.

