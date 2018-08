Razstava o Velvet Underground: "V New York se vrača to, kar nam je New York dal"

21. avgust 2018 ob 11:47

New York - MMC RTV SLO, STA

"Zelo sem ponosen, da bomo Newyorčanom lahko pokazali, kako velik vpliv imajo Velveti vsepovsod po svetu: ne samo v Ameriki, ampak tudi v Evropi, na Japonskem, v Južni Ameriki," je poudaril glavni kustos razstave o skupini Velvet Underground Christian Fevret.

"V New York se sedaj vrača to, kar nam je New York dal," je dodal. Razstavo z naslovom The Velvet Underground Experience bodo odprli na ulici Broadway na Manhattnu.

V dveh nadstropjih in na 1100 kvadratnih metrih bo predstavljala fotografije, portrete, filme, video posnetke, posnetke koncertov in glasbene delavnice.

Brez kopalnice, ogrevanja in elektrike

Skupina Velvet Underground se je sestala leta 1965 v utesnjenem podstrešju brez kopalnice, ogrevanja in elektrike v ulici Ludlow v New Yorku, kjer je začela vaditi skladbe za prvi album. Nekaj naselij severneje in 53 let kasneje je legendarna zasedba dobila večji prostor za multimedijsko razstavo, ki bo oktobra obudila spomin na njeno delovanje.

V New York se bo preselila iz Pariza, kjer si jo je v dveh letih, kolikor je bila na ogled, ogledalo 65.000 obiskovalcev.

Hibridna kultura mesta v 60. letih

Fevret je povedal, da je od nekdaj načrtoval, da bi razstavo postavil v New Yorku, še posebej glede na dejstvo, da se osredotoča na hibridno kulturo mesta v 60. letih preteklega stoletja, ko so se umetniki, filmarji in glasbeniki svobodno prepletali in sodelovali. V enem delu tako denimo prikazuje okoliščine, ki so privedle do srečanja waleškega avantgardnega klasičnega glasbenika Johna Calea in pop skladatelja z Long Islanda Louja Reeda.

Postavitev bo nekoliko odstopala od tiste v Parizu, saj se bo v enem delu osredotočala na vpliv, ki ga je skupina imela na sodobne ameriške umetnike, kot so Robert Mapplethorpe, Jean-Michel Basquiat, Nan Goldin in Gus Van Sant.

Ne bodo pa manjkala niti dela Andyja Warhola, mecena skupine iz njenega zgodnjega obdobja, vključno s slavnim ovitkom z banano za prvenec The Velvet Underground & Nico iz leta 1967.

Prvi album prodan v samo 10.000 izvodih

Velvet Underground velja za eno najbolj vplivnih rock skupin v zgodovini. Znana je izjava angleškega glasbenika Briana Ena, ki je dejal, da je bil "prvi album Velveta prodan v samo 10.000 izvodih, a vsak, ki ga je kupil, je ustanovil bend".

Razstavo o skupini bodo odprli 10. oktobra, na ogled bo do 30. decembra.

N. Š.