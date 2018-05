Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Eden najvidnejših bobnarjev in tolkalcev v slovenskem prostoru Zlatko Kaučič je pomembno sooblikoval festival Jazz Cerkno, saj na njem nastopa od samih začetkov in je tam tudi predstavljal premierne projekte ali nove zasedbe. Foto: Cerkljanski muzej Dodaj v

Razstava o Zlatku Kaučiču: 40 let ustvarjanja ritmov z bobni in tolkali

Triindvajseti festival Jazz Cerkno

5. maj 2018 ob 14:01

Cerkno - MMC RTV SLO, STA

V Cerkljanskem muzeju so odprli razstavo ob 40-letnici ustvarjanja bobnarja, tolkalca in nagrajenca Prešernovega sklada Zlatka Kaučiča.

Združuje fotografije, plakate, članke, recenzije, druge dokumente in diskografske izdaje, nekatera Kaučičeva glasbila in druge predmete.

Koncert v muzeju

Odprtju razstave bo sledil koncert zasedbe mladih neuveljavljenih glasbenikov, ki izhajajo iz Kaučičeve glasbene šole. Na koncertu v muzeju bodo nastopili Gal Furlan (bobni, tolkala), Matjaž Bajc (kontrabas) in Jure Boršič (altovski saksofon).

Razstava je nastala v sodelovanju z Mestnim muzejem Idrija in bo na ogled v času 23. festivala Jazz Cerkno, ki bo potekal med 17. in 19. majem. Kuratorja razstave sta Iztok Zupan in Neža Pavšič.

Kaučič na festivalu že od začetkov

Kaučič je pomembno sooblikoval festival, saj na njem nastopa od samih začetkov in je tam praviloma predstavljal premierne projekte ali nove zasedbe, so zapisali v Cerkljanskem muzeju.

Festival 18. maja pripravlja novinarsko konferenco in javno vodstvo po razstavi. Isti dan se bo Kaučič predstavil tudi na glavnem festivalskem odru, kjer bo muziciral v mednarodnem kvartetu Parker / Fernandez / Leandre / Kaučič. Tako kot Kaučič so tudi Evan Parker, Joelle Leandre in Agusti Fernandez že nastopili na festivalu, a nikoli skupaj.

Deset koncertov na letošnji izdaji festivala

Triindvajseta izdaja festivala Jazz Cerkno bo sicer ponudila deset koncertov. Ob omenjenem kvartetu, v katerem bo muziciral Kaučič, bodo med drugim nastopile tudi zasedbe Igor Lumpert & Innertextures, Cene Resnik Free Stellar Trio, ki se ji bo pridružil ameriški trobentač Rob Mazurek, Orchester 33 1/3 in Franz Kafka Ensemble.

Koncerte bodo pospremile fotografska delavnica Jazzy-ga!, kulinarična delavnica Divja hrana v času jazza, zvočna delavnica Cerkljanski zvočni safari, glasbeno-zvočna delavnica za otroke o gongih in pojočih skledah, delavnica za mlade glasbenike ter okrogla miza Nove muske o participaciji v godbah.

Razstava Zlatko Kaučič: Mnogoterost ritma bo na ogled do 27. maja.

N. Š.