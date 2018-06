Razstava ob stoti obletnici smrti Klimta, začetnika moderne umetnosti na Dunaju

28. junij 2018 ob 14:45

Dunaj - MMC RTV SLO, STA

V Muzeju Leopold so postavili razstavo Gustav Klimt - umetnik stoletja, ki skozi osem tematskih sklopov predstavi delo osrednjega dunajskega slikarja okoli leta 1900.

Klimtov opus, ki ga določa prehod od historicizma do secesije, zaznamuje začetek moderne umetnosti na Dunaju, so zapisali v muzeju.

Stota obletnica Klimtove smrti

Razstava, pripravljena ob stoti obletnici umetnikove smrti, predstavlja Klimtov umetniški razvoj preko nizanja približno 35 slik, 90 risb, 30 fotografij in 150 arhivskih dokumentov.

Postavitev umetnin sledi razvoju umetnosti avstrijskega slikarja od njegovih začetkov, ko je bil še del kulturne tradicije historicizma in popelje čez spremembe umetniške paradigme in razvoja individualnega sloga sredi devetdesetih let 19. stoletja, ko je zasnoval prve skice za stropne alegorične poslikave za Univerzo na Dunaju, s katerimi je takrat povzročil škandal.

Vodilna osebnost skupine Dunajska secesija

Nadaljuje se s prestavitvijo Klimta kot vodilne osebnosti skupine Dunajska secesija. Njeni člani so se upirali tedanji klasični umetniški smeri in si prizadevali za preporod umetnosti. Obsežna razstava osvetli Klimta kot zelo iskanega portretista premožnega dunajskega meščanstva, poudarek pa daje tudi njegovim podobam žensk, ki jih zaznamujeta čutnost in simbolika.

Dunajčan Klimt se je šolal v umetni obrti

Gustav Klimt, se je rodil na Dunaju leta 1862 in tam obiskoval šolo za umetno obrt. Od leta 1879 je delal pri slikarju Hansu Makartu, leta 1883 pa je odprl lasten studio, ki je bil specializiran za stensko slikarstvo. Leta 1897 je na Dunaju ustanovil slovito umetniško skupino Dunajska secesija.

V letih 1900–1903 je ustvarjal stropne alegorične poslikave za Univerzo na Dunaju. Začetek nove ustvarjalne faze v njegovem delu je pomenil Beethovnov friz – ta je nastal za XIV. secesijsko razstavo leta 1902. V njej sta bili v ospredju ornamentika in zlata barva - njun spoj je vrhunec doživel s sliko Poljub iz let 1907/1908.

Razstava v Muzeju Leopold ob delih iz omenjenega muzeja in zasebne zbirke Leopold združuje še dela, ki so jih muzeju trajno darovali na posodo Klimtovi potomci, ter dela iz nekaterih avstrijskih in tujih zbirk.

Na ogled bo do 4. novembra.

