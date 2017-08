Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Rebecca Solnit je ameriška esejistka in pisateljica, znana predvsem po feministični prozi; zelo odmevna je bila njena zbirka esejev Men Explain Things To Me. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Aha, dilema o otrocih. Človek, ki ti zastavi to vprašanje - Zakaj nimaš otrok? - te noče bolje spoznati. V resnici to ni vprašanje, obtožba je. V resnici hoče reči: Precenil sem te, in zdiš se mi čudna, nezadostna ženska. Najbolj frustrirajoča je predpostavka, da otroci izpolnijo žensko - kot da nismo še nikoli videli nesrečnih mater. Enako je z zakonom. Si lahko predstavljate, da obstajajo tudi nesrečni zakoni? Enkrat sem celo enega videla v nekem filmu. Taki ljudje razumejo ljubezen kot komoditeto, ki si jo lahko prilastiš. To je karierističen, celo kapitalističen pogled na ljubezen.

Ana Jurc