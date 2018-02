Recital Prešernove poezije: "Mi ne moremo čakati na boljše čase"

Številne kulturne ustanove imajo zastonj vstop

8. februar 2018 ob 11:10,

zadnji poseg: 8. februar 2018 ob 12:26

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Mi ne moremo čakati na boljše čase. Naš poklic je tukaj in zdaj," je na recitalu Prešernove poezije pred Prešernovim spomenikom v Ljubljani opomnila predsednica Združenja dramskih umetnikov Saša Pavček.

Letošnji recital je potekal že 32. Začel se je z Zdravljico, ki jo je prebral Aleš Valič, po pozdravnem govoru Saše Pavček pa so z govorjeno besedo, poleg Prešernovih del so ob Cankarjevem letu na sporedu tudi dela našega največjega pisatelja, med drugim nastopili Jožica Avbelj, Nina Valič, Aljaž Jovanovič, Olga Kocjan, Nik Škrlec, Maruša Majer, Blaž Šef, Anja Novak, Maja Sever, Violeta Tomič, Jurij Souček, Jerica Mrzel, Rok Vihar in Pavle Ravnohrib. Sočasno sta tudi recitala članov Združenja dramskih umetnikov Slovenije v Mariboru na Grajskem trgu in Novi Gorici na Bevkovem trgu.

"Čas se bliskovito spreminja. Pričakovali bi, da bo ves napredek pri človeku namenjen oplemenitenju njegovega življenja ... A je ravno obratno. Danes umetnik toži nad enakimi težavami kot pred 100 leti," je dejala predsednica združenja. Vizionar Prešeren, ki je povzdignil slovenščino na evropsko raven, je bil pravzaprav prekarni delavec, Cankar pa je bil obupan nad socialno in duhovno revščino ter nad brezbrižnostjo do kulture in umetnosti.

Pred 32 leti so dramski igralci pod vodstvom Aleša Jana z recitalom Prešernove poezije dokazali, da tudi umetnikova roka kuje svet. "Danes pa se nam zdi, da nam jo naša politika veže. A sporočamo, da smo delavni in vztrajni in si želimo stiska rok v naklonjenosti, razumevanju in spoštovanju," je povedala Pavčkova in poudarila, da umetniki občutijo stisko in jezo nad brezbrižnim odnosom do kulture, hkrati pa jih vodi ljubezen od ustvarjanja. V združenju jih je več kot 400, ki se po njenih besedah borijo za skupen cilj: umetniško delo. "Za nas je gledališče življenje, celo več - življenje naš'ga magistrale. Našo stisko in jezo nad brezbrižnim odnosom države do kulture, kakor tudi našo radost pri ustvarjanju in ljubezen do umetnosti, pa tudi humor, prepoznavamo v besedah Franceta Prešerna in Ivana Cankarja," je povedala.

Umetnikov brez občinstva ne bi bilo. "Samo tisto, kar se usidra v vašem spominu, ostane. Naj ostane misel, da ima lepota umetnosti smisel," je sklenila svoj govor.

Foto: MMC/Miloš Ojdanić

K. T.