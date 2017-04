Redka priložnost, ko se na trgu pojavi večje Turnerjevo platno

Pred dražbo bodo sliko predstavili na različnih koncih sveta

5. april 2017 ob 20:15

London - MMC RTV SLO/STA

Več razlogov je, zakaj bi znali biti premožni zbiralci julija pripravljeni za sliko Ehrenbreitstein britanskega romantičnega krajinarja Williama Turnerja odšteti kar nekaj milijonov dolarjev. Glavni pa je verjetno ta, da se Turnerjeva slika tega formata le redko znajde na dražbi. V zasebnih rokah jih je trenutno menda le šest.

Ko je leta 1835 Turner, že v svojem času eden najbolj cenjenih britanskih slikarjev, na Kraljevi akademiji v Londonu delo razstavil še s štirimi drugimi slikami, je prav Ehrenbreitstein požel največ zanimanja med občinstvom in kritiko. "Z lahkoto vidimo, zakaj," pravi Alex Bell iz dražbene hiše Sotheby's, ki bo sliko poskušala prodati julija v Londonu. Kot pravi, je zaradi barvne palete in načina slikanja svetlobe delo mojstrovina. "Vendar je njena resnična veličina v načinu, kako je Turner uporabil svojo slikarsko genialnost, da je ruševine znamenite utrdbe transformiral v poetično in simbolno podobo, ki je odmevala enako močno tedaj in danes," razlaga.

Dopisnik časopisa Spectator je sliko opisal kot "sijajen poklon genija enemu izmed branilcev svobode" (nekoč mogočno utrdbo so v drugi koalicijski vojni po dolgem napadanju leta 1801 razstrelili pripadniki Napoleonove francoske armade).

Najpomembnejše slikarjevo delo z nemškim motivom

Kot piše Guardian, dražitelji upajo, da bodo zbiralci zanjo odšteli od 15 do 25 milijonov funtov. William Turner je na platnu upodobil značilen romantični pogled v pokrajino z ruševinami, idilično naravo in z drobcenimi človeškimi figurami ob počitku. Kot naslov pove, gre za hrib Ehrenbreitstein, po navedbah dražbene hiše Sotheby's pa je delo umetnikova najpomembnejša oljna slika z nemškim motivom.

Preostale štiri slike, ki jih je Turner leta 1935 postavil na ogled na Kraljevi akademiji v Londonu, hranijo danes v javnih zbirkah, in sicer v Narodni umetnostni galeriji v Washingtonu, newyorškem Metropolitanskem muzeju, Muzeju Victoria in Albert v Londonu ter Clevelandskem muzeju umetnosti. Pred julijsko dražbo bodo sliko Ehrenbreitstein razstavili v Kölnu, Los Angelesu, New Yorku, Hongkongu in Parizu.

Ali bo dobila slika novega lastnika, bo znano 5. julija. Turnerjeva dela tako velikega formata so na trgu z umetninami redkost, čeprav od zadnjega primera niti ni minilo dolgo. Leta 2014 so njegovo krajino Rima z Aventinskega griča prodali za rekordnih 30,3 milijona funtov.

Mojster svetlobe in barvne atmosfere

William Turner (1775-1851) se je rodil v Londonu, kjer je študiral na ugledni Kraljevi akademiji. Pozneje je bil na tej profesor perspektive. Predstavnik britanske romantične krajine je sprva ustvarjal pod vplivom nekaterih nizozemskih slikarjev, predvsem pa Poussina in Lorraina ter z njima pravzaprav celotno kariero "tekmoval" v upodabljanju svetlobe. Leta 1819 je potoval po Italiji, pod vplivom tamkajšnje dediščine pa začel slikati v svetlejši paleti. S svojimi subtilnimi kolorističnimi razpoloženjskimi pogledi v krajino je postal predhodnik impresionizma, pri njem pa so se zgledovali tudi pointilisti.

M. K.