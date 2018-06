Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ameriška gledališka legenda Laurie Metcalfe na rdeči preprogi letošnje nagrad tony. Foto: EPA Doug Wright je svoje pismo, objavljeno na spletni strani združenja dramatistsguild.com, naslovil na direktorja televizijske mreže CBS Leslieja Moonvesa. Foto: EPA Sorodne novice "Gledališki oskarji" v znamenju Harryja Potterja in De Nirove jeze Dodaj v

Reklame namesto drame – kako je CBS iz TV-prenosa nagrad tony izključil dramatike

Dramatiki jezni na TV-prenos nedeljske podelitve nagrad tony

15. junij 2018 ob 13:53

New York - MMC RTV SLO

Doug Wright, predsednik Združenja ameriških dramatikov, je v včeraj objavljenem javnem pismu televizijsko mrežo CBS med nedeljskim prenosom podelitve nagrad tony, najvišjih ameriških gledaliških nagrad, obtožil izključevanja piscev.

Letos so namreč iz prenosa izpustili podeljevanje nagrad najboljšim piscem in skladateljem in v tem času denimo predvajali reklame in jih vstran potisnili še na druge načine.

Svoje pismo, objavljeno na spletni strani združenja dramatistsguild.com, je naslovil na direktorja televizijske mreže CBS Leslieja Moonvesa.

Margina gledališča

V zapisu izpostavlja marginalizirano vlogo, v katero so postavljeni dramatiki, skladatelji in pisci besedil pri ustvarjanju ameriškega gledališča.

"To je še posebej ironično, saj brez dramatikov sploh ne bi imeli gledališča. Preden lahko pride do slavnostnega otvoritvenega večera, dobrih kritik in podelitev nagrad na nacionalni televiziji, se mora nekaj pogumnih pisateljev spoprijeti z osamljeno nalogo pisanja besed, da bi povedali zgodbe, ki zapolnjujejo srce in duh. Ko to storijo, ustvarijo na tisoče delovnih mest za svoje kolege, obogatijo kulturno življenje naroda in prinašajo milijone dolarjev v naše gospodarstvo."

Glasbena in literarna dediščina

Spomnil je, da med gledališkimi pisci v zgodovini najdemo velika imena popkulture, kot so Irving Berlin, Arthur Miller, Lillian Hellman, August Wilson, Stephen Sondheim ter George in Ira Gershwin. Novi pisci s svojimi imeni sploh ne morejo vstopiti v zgodovino, če jim CBS ne želi dati vidnosti. S tem televizijci škodujejo glasbeni in literarni dediščini, je poudaril.

K temu je dodal, da razume pozicijo Moonvesa – ohraniti mora čar umetniškega izraza, obenem pa ohranjati zabavno industrijo, a ga kljub temu naproša, da bi nekaj televizijskega časa, ravno tako kakor režiserjem, igralcem in producentom, namenili še piscem.

Med avtorji pesmi letos zelo uspešnega muzikala Spuži Kvadratnik so bili denimo Aerosmith, Cyndi Lauper, David Bowie, Lady Antebellum, John Legend in voditeljica podelitve Sara Bareilles. Pisca besedil iz adaptacije Disneyjevega Ledenega kraljestva Robert Lopez in Kristen Anderson-Lopez pa sta prejela oskarja za svojo mednarodno uspešnico Let It Go, ki so jo uporabili tudi v gledališki priredbi. Televizijske mreže, piše Wright, niti to ne prepriča v to, da bi avtorstvu namenili več televizijskega prostora.

Niso prišli do besede

Ogorčen je, ker so bili avtorji utišani celo v trenutkih podelitve, ko bi lahko končno prišli do besede, v TV-prenosu niso niti prebrali vseh nominiranih avtorjev. Tony za najboljšo predstavo naj bi šel v roke producentu in avtorju. Ob zmagovalnem govoru za predstavo Harry Potter in otrok prekletstva so ves čas za zahvalne govore izkoristili producenti, dramatik Jack Thorne pa sploh ni prišel do besede. CBS je začel igrati glasbo, ki ga je preglasila, preden bi lahko kar koli povedal.

Opomnil je, da je takšno javno pismo postalo vsakoletna nadloga, saj CBS vedno znova razočara in pušča na cedilu pisce. Ob zaključku je televizijskega direktorja še pozval, naj v prihodnje poskuša tonyje občinstvu predstaviti na način, ki bo resnično zrcalil umetnike, ki ustvarjajo čarobnost ameriških odrov.

