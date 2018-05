Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Platno Pabla Picassa iz leta 1905, naslovljeno Mlado dekle s cvetlično košaro, so prodali za 97 milijonov evrov. Njegov novi lastnik je na dražbi sodeloval prek telefona in se zares soočal z zgolj še enim ponudnikom. Foto: EPA Sloneči akt z magnolijami Henrija Matissa iz leta 1923, ki je visel v družinskem domu v newyorškem okrožju Westchester, so prodali za 80,8 milijona dolarjev (68,3 milijona evrov), pri čemer so si pred dražbo obetali 70 milijonov dolarjev (59,1 milijona evrov) izkupička. Foto: EPA Vodne lilije Clauda Moneta je kupil eden izmed telefonskih ponudnikov. Po 14-minutni licitacijski vojni je bilo platno njegovo za 84,7 milijona dolarjev (71,6 milijona evrov). Foto: EPA David Rockefeller (1915-2017) je bil še zadnji živeči vnuk naftnega mogotca Johna D. Rockefellerja, ustanovitelja družinskega imperija. Foto: EPA Dražbe dragocenosti Davida Rockefellerja potekajo prav v Rockefellerjevem centru v New Yorku, ki ga je dal zgraditi njegov oče John D. Rockefeller mlajši, saj ima dražbena hiša Christie's tam svoj sedež. Foto: Wikipedia Commons Sorodne novice Rockefellerjeva zbirka gre na dražbo, izkupiček pa seveda v človekoljubne namene Dodaj v

Rekord dosežen že prvi dan niza dražb Rockefellerjeve umetnostne zbirke

101 leto star David Rockefeller je umrl lani

9. maj 2018 ob 12:16

New York - MMC RTV SLO

Začele so se dražbe umetniških del, kosov pohištva in okrasnih predmetov iz zbirke lani umrlega Davida Rockefellerja, pri čemer je že prvi dan prinesel izkupiček skoraj 550 milijonov evrov.

Govori pa se tudi že o prodaji stoletja, zagotovo pa je to največja dražba predmetov enega samega lastnika do zdaj. Kot prve so pri newyorški dražbeni hiši Christie’s pod kladivo šle slike iz 19. in 20. stoletja. Izmed 44 platen je bilo pri kupcih očitno najbolj zaželeno delo Pabla Picassa, naslovljeno Mlado dekle s cvetlično košaro, ki so ga prodali za 115 milijonov dolarjev (97 milijonov evrov).

Nerazburljiva licitacija za najdražje prodani kos

Na sliki iz leta 1905 je upodobljena gola prodajalka Linda s pariškega Montmartra, ki drži košaro rdečih vrtnic. Prav to delo, ki je bilo predhodno v lasti ameriške književnice in zbirateljice umetnin Gertrude Stein, je Rockefeller imel za dragulj svoje obširne zbirke umetnin. Platno je pristalo v lasti ponudnika, ki je na dražbi sodeloval prek telefona in se zares soočal z zgolj še enim ponudnikom. Udeleženci dražbe so potegovanje za to umetnino opisali kot niti najmanj razburljivo, pravzaprav je potegovanje za nekatere bistveno manj vredne stvaritve trajalo precej dlje in bilo občasno tudi bistveno bolj razgreto.

Nadaljnje dražbe se bodo še zvrstile v tem tednu, ko bodo poleg umetniških del šli pod kladivo še kosi dragocenega pohištva, skulpture, posodje in modni dodatki. Poznavalci ocenjujejo, da bi lahko dražbe skupno nanesle več kot milijardo dolarjev oziroma dobrih 845 tisoč evrov.



Izkupiček v dobrodelne namene

Celoten izkupiček naj bi glede na Rockefellerjevo obljubo, da bo večino svojega premoženja namenil v kulturne, izobraževalne, zdravstvene in okoljske namene, šel v roke ducata dobrodelnih organizacij. "Ponosni smo, da izpolnjujemo očetovo željo, da podeli s svetom umetnine in druge predmete, ki sta jih z mamo zbirala v skupnem življenju ter jih uporabimo kot sredstvo za nadaljevanje dolge človekoljubne tradicije družine Rockefeller, kakor jo je zastavil John D. Rockefeller," je ob lanski napovedi niza dražb v izjavi za javnost zapisal sin David Rockefeller mlajši.

Pred začetkom niza dražb so pri dražbeni hiši Christie's družini Rockefeller sporočili, da upajo, da bo prodaja vseh kosov navrgla vsaj 650 milijonov dolarjev (slabih 550 milijonov evrov), kar pomeni, da so pravzaprav že samo s prodajo 44 platen na prvi izmed dražb dosegli to zaželeno vsoto. Sicer celotna zbirka obsega okoli 1.500 posamičnih predmetov.

Pri Christie’s so poudarili še, da je že izkupiček prvega dne presegel rekord na dražbi predmetov enega samega lastnika do zdaj, ki ga je prinesla dražba zbirke francoskega modnega oblikovalca Yvesa Saint Laurenta, ki so jo leto dni po njegovi smrti leta 2008 v Parizu prodali za 373 milijonov evrov.

Med drugim prodani tudi Monet, Matisse in Gaugin

Rekordne zneske so včeraj dosegla tudi dela nekaterih drugih umetnikov. Vodne lilije Clauda Moneta, ki so bile ustvarjene med letoma 1914 in 1917 ter so nekoč krasile zid stopnišča enega izmed štirih domov Rockefellerjevih, je prav tako kupil eden izmed telefonskih ponudnikov. Po 14-minutni licitacijski vojni je bilo platno njegovo za 84,7 milijona dolarjev (71,6 milijona evrov).

Sloneči akt z magnolijami Henrija Matissa iz leta 1923, ki je visel v družinskem domu v newyorškem okrožju Westchester, so prodali za 80,8 milijona dolarjev (68,3 milijona evrov), pri čemer so si pred dražbo obetali 70 milijonov dolarjev (59,1 milijona evrov) izkupička. Zmagovalno ponudbo je podal Šin Li, namestnik predsednika azijske izpostave Christie'sa.

Rekorde so dosegla tudi dela Jean-Baptiste-Camilla Corota, Eugena Delacroixa in Armanda Seguina, čigar delo Radosti življenja, ki ga je ustvaril med letoma 1892 in 1893, je kupil trgovec umetnin Thomas Seydoux za 7,7 milijona dolarjev (6,5 milijona evrov). Omeniti velja še prodajo platna, naslovljenega Val, ki ga je Paul Gauguin ustvaril leta 1888. Ob prvotni oceni 18 milijonov dolarjev (15,2 milijona evrov) so ga nato prodali za 35,2 milijona dolarjev (29,7 milijona evrov).

Rockefellerjevo ime zvišalo cene umetnin

Kot je pojasnil svetovalec na področju umetnin in nekdanji izvršni direktor dražbene hiše Christie’s Doug Woodham je že samo dejstvo, da so bile dotične umetnine nekoč v lasti Rockefellerja, najverjetneje njihovo prodajno ceno zvišalo za kar tretjino. Najpomembnejši kosi so pred tem spomladanskim nizom dražb bili na ogled na razstavah v Evropi, Aziji in ZDA.

Dražbe prav v Rockefellerjevem centru

Leta 1915 rojeni David Rockefeller, do lani še zadnji živeči vnuk naftnega mogotca Johna D. Rockefellerja, je bil predsednik in direktor banke Chase Manhattan. Njegov ded je bil ustanovitelj podjetja Standard Oil, Davidov oče John D. Rockefeller mlajši, ki je bil edini Johnov sin, pa je dal zgraditi znameniti Rockefellerjev center. Premoženje družine Rockefeller je bilo po navedbah ameriške revije Forbes nazadnje ocenjeno na 3,2 milijarde evrov.

David je diplomiral na Harvardu iz angleške zgodovine in književnosti, podiplomski študij iz ekonomije pa je opravil prav tako na Harvardu in še na Londonski ekonomski šoli, doktorat iz ekonomije je pridobil leta 1940 na univerzi v Chicagu. Pravzaprav pa je bila Davidova mati Abby velika podpornica kulture. Leta 1929 je soustanovila muzej moderne umetnosti MoMA v New Yorku. David in njegova leta 1996 umrla žena Margaret "Peggy" McGrath sta bila prav tako strastna zbiralca umetnin. Niz dražb Rockefellerjevih dragocenosti pa poteka prav v Rockefellerjevem centru, saj ima dražbena hiša Christie's tam svoj sedež.

P. G.