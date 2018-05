Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 13 glasov Ocenite to novico! Karl Marx (5. maja 1818-14. marec 1883). Foto: Wikipedia Commons "Na podlagi prodaje v prvih mesecih pričakujemo v tem letu dodatno povečanje prodaje na več kot 3.000 izvodov. To je za neko zgodovinsko delo izjemno visoka številka, ki jo dosegajo le malokatere najaktualnejše znanstvene izdaje," pravi generalna direktorica berlinske založbe Karl Dietz Verlag. Foto: Karl Dietz Verlag Lani so ob 150. obletnici izida prvega zvezka Kapitala njegov izvirnik prodali na dražbi v Frankfurtu za 200.000 evrov, s čimer je krepko presegel pričakovanja, kljub temu da na trgu starih knjig naj ne bi bilo prisotnih veliko primerkov iz te naklade. Foto: Wikipedia Kapital je v slovenščini dosegljiv v treh prevodih, za katere so poskrbeli Stane Krašovec, Ivan Lavrač in Mojca Dobnikar. Prevod Dobnikarjeve je izšel leta 2012 pri založni Sophia, zbirka Naprej!. Foto: Wikipedia Sorodne novice Marxov Kapital izdatno presegel pričakovanja dražilca in ponudnikov

Rekordna prodaja Kapitala ob 200. obletnici Marxovega rojstva

Karl Marx se je rodil 5. maja 1818 v Trierju

2. maj 2018 ob 13:22

Berlin - MMC RTV SLO

V letu, ko mineva okroglih 200 let od rojstva Karla Marxa, se je prodaja njegovega življenjskega dela, Kapital, naravnost razcvetela in po dolgem času dosega število prodanih izvodov, s kakršnim se ne more pohvaliti večina sodobnih znanstvenih avtorjev.

Po besedah Sabine Nuss, generalne direktorice berlinske založbe Karl Dietz Verlag, ki izdaja knjige v nemščini, se je število njihovih prodanih izdaj z 2.297 v letu 2016 povzpelo na 2.650 v letu 2017, kar pomeni torej 20-odstotno povečanje prodaje, poroča Neue Osnabrücker Zeitung. "Na podlagi prodaje v prvih mesecih pričakujemo v tem letu dodatno povečanje prodaje na več kot 3.000 izvodov. To je za neko zgodovinsko delo izjemno visoka številka, ki jo dosegajo le malokatere najaktualnejše znanstvene izdaje," je še dejala Nussova.

Prodajo v letu 2008 spodbudila gospodarska kriza

Prvi vrhunec prodaje po razpadu vzhodnega bloka je Marxov Kapital, s podnaslovom Kritika politične ekonomije, doživel v letu 2008. "Očitno so hoteli takrat mnogi izvedeti, kako je prišlo do krize, in so z dobrim razlogom posegli znova po Marxovih analizah," je še razložila Sabine Nuss. "Drugi vrhunec prodaje pa doživljamo zdaj."

Karl Dietz Verlag je pravzaprav založba nekdanje Socialistične stranke nemške enotnosti (SED) in izdaja knjige Marxa in Engelsa tudi po priključitvi Nemške demokratične republike (NDR) k Zvezni republiki Nemčiji (ZRN). Danes te izhajajo po naročilu fundacije Rosa Luxemburg, izdaje pa temeljijo na izvirnih rokopisih Karla Marxa in Friedricha Engelsa ter po vsem svetu veljajo za vodilne izdaje Marxovega dela, ki so ga pred padcem berlinskega zidu v letu 1989 prodajali v milijonskih nakladah. Vendar so pogledi na Marxovo politična dediščina v Nemčiji še zmeraj raznoliki in tako je po nekaterih interpretacijah razpolovitev dežele v času hladne vojne prav posledica njegove misli.

Kapital je v slovenščini dosegljiv v treh prevodih, za katere so poskrbeli Stane Krašovec, Ivan Lavrač in Mojca Dobnikar.

Očitno mislec tudi za 21. stoletje

V Berlinu se danes začenja v zadnjem času največji mednarodni kongres, posvečen Karlu Marxu, ki je v zgodovino zapisan kot eden politično najvplivnejših mislecev 19. in 20. stoletja. V soboto, 5. maja, bo minilo namreč natanko 200 let od njegovega rojstva v Trierju v Nemčiji. Vendar kot omenjeno, od začetka gospodarske krize leta 2008 njegova razmišljanja ponovno pridobivajo veljavo in tako je Marx tudi eden najvplivnejših mislecev za 21. stoletje. "Nove generacije danes gledajo na Marxa z novim, svežim zanimanjem," pravi znanstvena vodja Hiše Karla Marxa v Trierju Anja Kruke.

Marx je študiral pravo in filozofijo ter nato tudi doktoriral iz filozofije. Med letoma 1842 in 1843 je bil v Kölnu dejaven kot urednik časnika Rheinische Zeitung, vendar se je zaradi težav z oblastmi odselil v Francijo. Tudi od tam so ga leta 1845 izgnali zaradi političnega delovanja. Po večletnem življenju na tujem se je v letu 1849 ustalil v Londonu.

Razvil je zgodnji materialistični nauk in kritiko politične ekonomije kot teoretsko osnovo socialne revolucije, s katero bi proletariat odpravil razredne odnose in ustanovil komunistično družbo. Prelomni Komunistični manifest, ki velja za temeljno delo socialističnega in komunističnega gibanja, je z Engelsom napisal leta 1848.

Dve desetletji nastajajoče nedokončano delo

Marxovo življenjsko delo pa je Kapital - otrok dveh desetletij, preživetih v Britanski narodni knjižnici, vendar je Marx, še preden mu ga je uspelo dokončati, umrl leta 1883 v Londonu, kjer je tudi pokopan. Njegove zadnje besede naj bi bile: "Zadnje besede so za bedake, ki niso povedali dovolj." V pogrebnem nagovoru pa je Engels vizionarsko izjavil: "Njegovo ime se bo ohranilo skozi stoletja in prav tako njegovo delo."

Prvi zvezek Kapitala je izšel štiri leta po Marxovi smrti, torej v letu 1867, kar pomeni, da je lani dopolnil natanko 150 let. Sourednik drugega in tretjega dela Friedrich Engels pa je v letih 1885 in 1894 objavil še druga dva dela. Marx si je Kapital sprva zamislil kot še obsežnejši projekt šestih zvezkov. "Slavni prvi zvezek Kapitala sem dejansko prebral zgolj zato, da bi ugotovil, da te knjige sicer ni prebral nihče," pa so besede književnika Georgea Bernarda Shawa, ki jih nemara sveže številke prodanih izvodov nekoliko omajajo.

