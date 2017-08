Rekordni izkupiček za plakat filmske klasike Casablanca

Skoraj pol milijona evrov za plakat iz leta 1946

1. avgust 2017 ob 15:08

Dallas - MMC RTV SLO

Po tem ko so pred tremi leti na newyorški dražbi za 3,4 milijona dolarjev (skoraj 2,9 milijona evrov) prodali znameniti pianino iz filma Casablanca, je na dražbo šla tudi prva povojna verzija plakata za taisti film.

Tako ima od konca minulega tedna več kot 70 let star plakat za Casablanco novega lastnika, ki je za dotično tiskovino odštel 478.000 dolarjev (dobrih 406.000 evrov).

Neimenovani kupec, rekordni izkupiček

Dražba plakata za to leta 1942 posneto hollywoodsko klasiko je potekala v Dallasu, novico o uspešno sklenjeni kupčiji pa so sporočili iz dražbene hiše Heritage Auctions.

Gre za prvo povojno verzijo plakata, meri pa skoraj dva metra v višino in 140 centimetrov v širino. Dotično verzijo plakata je leta 1946 oblikoval Luigi Martinati. Pri dražbeni hiši niso razkrili imena novega lastnika, so pa prodajo označili za "rekordno".

Omenimo še, da so leta 2014 poleg pinanina pri newyorški dražbeni hiši Bonham's prodali še nekaj predmetov iz tega filma. In sicer so za osnutek scenarija za film iztržili 106.250 dolarjev, vrata v Rickovo kavarno 115.000, za prepustnice pa 118.750. Enega izmed kavarniških pa stolov so prodali za 5.000 dolarjev.

Scenarij, prodan tako rekoč za drobiž …

Zanimivo je, da je ta drama z najbolj znanim ljubezenskim trikotnikom pravzaprav na platnih kinodvoran pristala skorajda naključno. Zgodba se je začela, ko sta Murray Burnett in Joan Alison napisala gledališko igro Everybody Comes to Rick's, nato pa je prišla v roke "pravim ljudem".

Prebrali so jo namreč pri Warner Brosu in jo odkupili za 20.000 dolarjev. Po drami so za približno tri milijone dolarjev posneli film s Humphreyjem Bogartom in Ingrid Bergman v glavnih vlogah ter mu nadeli naslov Casablanca.

P. G.