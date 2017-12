Rekordni znesek za domačo kinematografijo v zgodovini Srbije

Srbskemu filmu namenjenih kar 8,3 milijona evrov v 2018

27. december 2017 ob 14:38

Beograd - MMC RTV SLO, STA

"Denar je namenjen razpisom Filmskega centra Srbije in to je velik korak naprej za vse nas in našo kulturo," je ob novici, da bo filmskemu centru iz proračuna za leto 2018 namenjenih več kot milijardo dinarjev, torej približno 8,3 milijona evrov, dejal minister za kulturo in informiranje Vladan Vukosavljević.

Od tega so 980 milijonov dinarjev predvideli za nastanek filmov, še poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Gre za rekordni znesek za domačo kinematografijo v zgodovini Srbije. Glede na sredstva za letošnje leto pa so sredstva za leto 2018 višja za 50 odstotkov.

"Država vrgla rokavico filmarjem v obraz"

Kot je povedal direktor srbskega filmskega centra Boban Jevtić, je center leta 2016 objavil 16 razpisov, prek katerih je podprl 124 projektov. Letos so na 24 razpisih podprli 161 projektov. V zadnjih dveh letih so bili močneje zastopani tudi na festivalih.

Vsoto, namenjeno srbski kinematografiji, treba razumeti kot spodbudo, poudarja minister. "Rečem lahko, da je država prek ministrstva za kulturo, metaforično rečeno, vrgla rokavico v obraz filmskim ustvarjalcem v Srbiji. To je maksimalna vsota, ki jo država v tem hipu lahko nameni filmu, in pričakujemo, da bo srbska kinematografija ustrezno odgovorila s kakovostnimi dosežki," je še dejal.

Visoka sredstva še niso zagotovilo kakovosti

Minister Vukosavljević je opozoril, da med sredstvi in rezultati v kulturi ni močne vzročne povezave. "Gre za kompleksen ustvarjalni proces in vsi vemo, da neka kultura ni pomembna in živahna zaradi denarja, vendar po drugi strani odraža okoliščine, v katerih umetnost nastaja," je opozoril minister. Zanj tudi ni vprašljivo, da je Srbija neposredni proračunski izdatek najprej namenila kinematografiji. Za primerjavo je dal Hrvaško, ki temu področju namenja nekaj več sredstev, vendar po modelu, ki vključuje davke na alkohol in igre na srečo.

Vukosavljević je napovedal, da bodo v sodelovanju z gospodarsko zbornico tudi sami skušali dobiti takšna sredstva, pričakuje pa tudi, da bodo srbski ustvarjalci znali izkoristiti te pozitivne okoliščine, ki jim jih je zdaj omogočila država. "Upamo, da bodo v srbski kinematografiji nastala dela, ki bodo v zadovoljstvo našim prebivalcem. Po drugi strani pa verjamem tudi, da bodo naši filmi mednarodno opaženi," je po poročanju Tanjuga še dodal minister.

P. G.