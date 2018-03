Rekordno nizka gledanost podelitve oskarjev

Osipa gledalcev ne znajo ustaviti

7. marec 2018 ob 15:08

los Angeles - MMC RTV SLO

Nihče ni zamešal ovojnic ali razglasil napačnega zmagovalca, a podelitev oskarjev je vseeno doletel najhujši možni scenarij: ogledalo si jo je manj ljudi kot kdaj koli prej.

Nedeljsko štiriurno podelitev oskarjev je v neposrednem prenosu gledalo 26,5 milijona Američanov, kar je skoraj dvajset odstotkov manj kot lani. (Padec gledanosti je strm in skrb vzbujajoč: še pred štirimi leti je odločitve Akademije v živo čakalo 43,7 milijone gledalcev.

Doslej je neslavni rekord najnižje gledanosti imelo leto 2008; takrat je 32 milijonov ljudi gledalo v zadnjem hipu "skupaj vrženo" prireditev, ki se je odvijala le nekaj dni po koncu dolgotrajne stavke hollywoodskih scenaristov.

Ameriško televizijsko mrežo ABC je gledanost očitno skrbela tako zelo, da so že pred samo podelitvijo nagrajence opozorili, naj se ne počutijo dolžne sestavljati ostrih, političnih zahvalnih govorov. Spektakel se v resnici skoraj nikoli ni izrecno dotaknil Trumpove administracije (v nasprotju z letošnjimi podelitvami zlatih globusov in emmyjev), je pa zato poudaril prizadevanja in cilje kampanj #MeToo in Time's Up.

Analitiki zabavne industrije s prstom pogosto pokažejo na nenavdihujoče ali negledane filmske nominirance, ko je treba iskati krivca za nizko gledanost oskarjev. A, roko na srce, Oblika vode je najdonosnejši in najbolj gledan oskarjevski zmagovalec v zadnjih petih letih (oziroma od Misije Argo leta 2013). V ZDA je v kinematografih prislužil 57,4 milijona dolarjev.

V resnici je v zadnjih šestih mesecih strmo padla gledanost vseh podelitev nagrad v živo: januarja so bili grammyji gledani za četrtino manj kot leto prej; kar 30 odstotkov manj ljudi kot lani je gledalo podelitev nagrad igralskega ceha (SAG). Enako velja tudi za Super Bowl in olimpijske igre.

A. J.