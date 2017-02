Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Remzo Skenderović je avtor treh slovarjev: slovensko-makedonskega, makedonsko-slovenskega in makedonsko-črnogorskega. Po razpadu nekdanje države sem ugotovil, da ne obstajajo določeni slovarji za jezike bivše Jugoslavije, zato sem se počasi sam lotil tega projekta. Najprej sem začel delati na slovarju slovensko-makedonskega jezika, nato pa na slovarju makedonsko-slovenskega, in nazadnje makedonsko-črnogorskega. Ko govorimo o teh mojih slovarjih, je potrebno povedati da gre za prve dvosmerne slovarje, katerih do sedaj še ni bilo. Remzo Skenderović Biti sodni tolmač - Remzo Skenderović.

Remzo Skenderović - sodni tolmač za vse odtenke jezikov nekdanje Jugoslavije

Upokojeni pravnik je brez podpore države izdal tri slovarje.

11. februar 2017 ob 10:02

Ljubljana - MMC RTV SLO

Če je prevod lep, ni izviren, če je izviren, ni lep - je eden izmed najljubših pregovorov Remza Skenderovića, ki je že 20 let sodni tolmač za bosanski, hrvaški, srbski in makedonski jezik.

Svojo ljubezen, predvsem do materinega jezika torej črnogorskega kot tudi slovenskega in makedonskega jezika je pokazal zadnjih nekaj let, ko se je, čeprav je upokojen in še vedno dejaven kot sodni tolmač, posvetil pripravi in tiskanju dvosmernih slovarjev iz omenjenih jezikov.

Zgodbo o sodnem tolmaču Remzu Skenderoviću si oglejte v oddaji NaGlas! spodaj. Naslednja bo na sporedu naslednjo soboto, 18. februarja ob 12.40 na prvem sporedu TVS.

"Po razpadu nekdanje države sem ugotovil, da ne obstajajo določeni slovarji za jezike bivše Jugoslavije, zato sem se počasi sam lotil tega projekta. Najprej sem začel delati na slovarju slovensko-makedonskega jezika, nato pa na slovarju makedonsko-slovenskega, in nazadnje makedonsko-črnogorskega. Ko govorimo o teh mojih slovarjih, je potrebno povedati da gre za prve dvosmerne slovarje, katerih do sedaj še ni bilo. Moram izpostaviti krasen slovenski izraz, da jaz to počnem ljubiteljsko, nisem profesionalec, temveč s svojim znanjem, ki ga imam to delam ljubiteljsko," pravi Skenderović, ki je bil rojen na severu Črne gore, odraščal v Skopju, kariero iz Beograda nadaljeval v Sloveniji.

Težko do licence za črnogorščino

Za Skenederovića bi lahko dejali, da je sodni tolmač za vse jezike nekdanje Jugoslavije. Ampak manjka jezik njegove domovine, Črne gore. Razlog je preprost ali pa tudi ne - veliko novih predpisov za imenovanje sodnih tolmačev za nove jezike, s katerimi se je bilo potrebno spoprijeti. Zato se je obrnil svojim prednostnim nalogam - delu na slovarjih, ki so del njegove osebne čustvene zgodbe: "S tem sem pravzaprav dejansko končal svoje desetetno delo. Jaz sem nekoč rekel, da imam tri domovine, in sem se na en način oddolžil svojim matičnim državam Črni gori, Sloveniji in Makedoniji," pravi Skenderović. Preden je postal sodni tolmač je dolga leta delal na vodilnih položajih v slovenskih finančnih in gospodarskih krogih. Sedem let je bili pomočnik direktorja komerciale v Novolesu, pet let direktor Tovarne obutve Novo mesto in nato deset let član uprave SIB banke. Te izkušnje mu gotovo prav pridejo pri delu na sodišču.



V življenju se je treba boriti

Skenderović, sicer slovenski javnosti bolj znan poznan kot kritični poznavalec politične in gospodarske scene v Sloveniji( saj je ustanovni član civilnega društva SRP) pri pripravi in tiskanju slovarjev ni imel podpore državnih institucij. "V državi, v kateri živim več kot 40 let ni bilo nobenega razumevanja za tovrstno financiranje," dodaja Skenderović. Vendar ga pomanjkanje posluha države za tovrstne projekte ni odvrnilo od tega, da ne bi razmišljal o novi knjigi. Tematika slednje je posledica dogajanja v sodnih dvoranah, kjer je doživel in slišal marsikaj, predvsem zaradi neustreznega prevoda pravne terminologije. »Verjetno bom pripravil pravni slovar, ker vidim, da mlajši kolegi ne obvladujejo tovrstnih stvari«, pravi avtor omenjenih slovarjev, kot tudi knjige Biti sodni tolmač. Skenderović mlajšim sodelavcem rad pove, da se je za dobre stvari treba v življenju boriti in pri tem vztrajati. To je njegovo gonilo tudi v poklicu, v kateremu je, čeprav upokojen, še vedno zelo predan.

S. B. L., Sanja Prelević, naglas@rtvslo.si