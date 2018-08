Sodobna razsežnost renesanse: Zlatko Kaučič v dialogu s Sandrom Boticellijem

V galeriji Uffizi pripravljajo program nastopov v živo

21. avgust 2018 ob 09:33

Firence - MMC RTV SLO, STA

Nocoj zvečer bo v dialogu s sliko Sandra Boticellija Pomlad iz leta 1482 nastopil slovenski bobnar, tolkalec, pedagog in nagrajenec Prešernovega sklada Zlatko Kaučič.

V znameniti galeriji Uffizi ob torkih zvečer od junija do konca septembra pripravljajo poseben program nastopov v živo, ki se navezujejo na tam razstavljene umetnine.

Šaman tolkal

Kot je razvidno s spletne strani galerije Uffizi, se bo Kaučič, ki ga mednarodna skupnost priznava kot "šamana tolkal", predstavil s projektom Mystical Nature.

S talnimi bobni in veliko improvizacije, nenehno v navezavi z naravo, bo ustvaril edinstveno glasbeno doživetje. Boticellijevemu svetu bo nadel sodobno razsežnost, gradil mostove med različnimi oblikami umetnosti ter med preteklostjo in sedanjostjo ter krepil odnos med človekom in naravo.

Za 15 terminov v galeriji Uffizi se je potegovalo več kot 550 ustvarjalcev z vsega sveta.

Štiri desetletja glasbenega ustvarjanja

Kaučič, rojen leta 1953, ima za sabo že štiri desetletja glasbenega ustvarjanja. V ZDA in po Evropi nastopa samostojno in v sodelovanju s številnimi uglednimi svetovnimi glasbeniki.

Izdal je številne albume, ves čas pa sodeluje tudi v multikulturnih projektih, ki vključujejo avantgardno glasbo, vizualno umetnost, ples in poezijo. Leta 2011 je za svoje delo prejel nagrado Prešernovega sklada, lani pa Bevkovo nagrado občine Nova Gorica.

N. Š.