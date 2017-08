Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Vltava je bila rdeče obarvana od ponedelja zvečer, praški gasilci pa so že dali znak za konec alarma, saj se je snov že raztopila in je šlo za nenevarne anorganske pigmente. Z zadevo se tako zdaj ukvarja policija. Foto: EPA Kompleks Mánes se nahaja zraven vodnega stolpa iz 15. stoletja. Foto: Wikimedia Commons Sorodne novice Mala morska deklica je pordela iz solidarnosti s kiti Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Rešena uganka rdeče obarvane Vltave, ki je vznemirila Prago

Aktivistična umetniška akcija skupine Bolt958

17. avgust 2017 ob 09:52

Praga - MMC RTV SLO

Potem ko so se prebivalci Prage od ponedeljka popoldan spraševali, od kod Vltavi, ki teče skozi njihovo mesto, rdeč odtenek, se je izkazalo, da gre za protestno akcijo umetniške skupine.

Umetniška skupina Bolt958 se je namreč odločila svojo akcijo izpeljati v znak protesta proti komercialni rabi razstavne dvorane Mánes, ki stoji na desnem obrežju Vltave. Gre za razstavno dvorano, ki so jo med letoma 1928 in 1930 zgradili za umetniško društvo Mánes.

Leta 1887 ustanovljeno društvo si je nadelo ime po praškem slikarju Josefu Mánesu (1820–1871). Društvo je bilo pomembno zaradi mednarodnih razstav, ki jih je gostilo pred prvo svetovno vojno in na ta način spodbujalo stike med češkimi umetniki in tujo avantgardo. Bilo je tudi pomembno za razvoj češkega kubizma.

Sobivanje arhitekture 15. in 19. stoletja

Funkcionalistični kompleks Mánes, ki poleg razstavišča vključuje še restavracijo, klubski prostor in pisarne, je zraven vodnega stolpa iz 15. stoletja, njuna sopostavitev pa velja za uspešno združitev stare in nove arhitekture ter je ena od turističnih znamenitosti češke prestolnice. Arhitekturna zasnova kompleksa je delo Otakarja Novotnýja, ki je bil član društva. Pod komunistično oblastjo je bilo društvo razpuščeno, dnevi žametne revolucije so ga ponovno obudili – s preselitvijo sedeža v t.i. Diamantno hišo, praško zgradbo v kubističnem slogu.

"Mánes krvavi in bo začel zaudarjati."

Danes je dvorana Mánes v lasti Češkega sklada za likovno umetnost (NCVU), vendar jo trenutno oddajajo v najem prodajalni za športne copate. "Mánes mora služiti umetnikom," po poročanju časopisa Berliner Zeitung zahteva aktivistična skupina Bolt958. "Mánes krvavi in bo začel zaudarjati," so pojasnili, zakaj so za svoj protestni podvig izbrali rdečo barvo, ki so jo v reko vlivali skozi okna Mánesa.

Medtem ko je del prebivalcev Prage izrazil podporo tej akciji, so drugi skupini očitali, da so zasejali paniko med ljudi in po nepotrebnem obremenili gasilce. Trenutno se s tem posegom v reko Vltavo, ki se steka v Labo, ukvarja policija. Vendar pa so praški gasilci že dali znak za konec alarma, saj se je snov že raztopila in je šlo za nenevarni anorganski pigment.

P. G.