Resonance časa Lada Jakše

Pregledna fotografska razstava

8. februar 2017 ob 18:33

Nova Gorica - MMC RTV SLO

"Resonance časa" Lada Jakše v novogoriški Mestni galeriji odzvanjajo v ritmu številke sedemdeset. Sedemdesetletni Jakša - fotograf, glasbenik, skladatelj in umetnostni zgodovinar - je ob svojem življenjskem jubileju v Novi Gorici, ki prav tako letos praznuje 70-letnico, razstavil sedemdeset fotografij od njegovih ustvarjalnih začetkov do danes. Na ogled so dragoceni drobci v objektiv ujetega našega in umetnikovega časa.

Pregledna razstava Lada Jakše je ob njegovi sedemdesetletnici v novogoriški okrogli galeriji zaokrožena skozi 14 izstopajočih tem, ki sonihajo oziroma resonirajo v času. Avtor je nad galerijskim prostorom navdušen: "Meni je ta galerijski krog postal pravzaprav nekakšna spirala. Vanj oziroma vanjo sem postavil teme, ki so se mi ciklično pojavljale v mojem 40-letnem fotografskem ustvarjanju in se ves čas nekako spiralno nadgrajujejo. Novogoriška Mestna galerija je kot naročena za moj pregledni opus." Sedemdeset fotografij je postavljenih kronološko, pri čemer se začetek prepleta s koncem. Skupni imenovalec prvih in zdajšnjih ustvarjalnih dni pa je 71-a fotografija, nastala v lanskem letu. To je fotografija z naslovom "Navdih" s simbolno dolgo palico, ki je Jakšev prepoznavni motiv – tokrat z njo ožarja zahajajoče sonce…

Od leta 1977 do danes …

Štiri desetletja fotografskega opusa Lada Jakše so torej zajeta v galerijskem krogu: od prvih fotografij, ki smo jih videli leta 1977 v galeriji Emonska vrata, s katerimi je umetnik tako simbolično, kot konkretno vstopil v Ljubljano in njeno fotografsko sceno…, do zadnjih Fluidnih partitur jazza, ki jih je lani razstavil v ljubljanskem Cankarjevem domu. Umetnostna zgodovinarka Nuša Podgornik je celoten ciklus zaobjela: »Skratka – gre za resonance časa, kot jih vidi umetnik skozi svoj intuitivni pogled, ki je ekvivalent njegovemu znanju. On je fotograf, skladatelj, glasbenik in umetnostni zgodovinar. In ko se vse to preplete - pač nastanejo fotografije, ki so značilne samo za Lada Jakšo." In LadoJakša o svojem iskanju skozi objektiv: "Pravzaprav so mi motivi vse tiste stvari, ki so zanimive na pogled, ki imajo nek poseben likovni, vsebinski, svetlobni izziv. Tako da pravzaprav v kateremkoli okolju lahko najdem zanimive motive. Največkrat pa je v ospredju glasba, saj jo povezujem s fotografijo že od študija naprej."

Fotografija je nadgradnja resničnosti

Fotografski svet Lada Jakše je nenavadno bogat in spreminjajoč se. Njegova fotografija se odstira na magičnem robu ostrine in neostrine, zamika in zdrsa, nenavadnih pogledov in perspektiv, "fotogeničnih in nefotogeničnih" vsebin, od črno bele, preko monohromne do barvne slike. “Fotografija s svojimi optičnimi možnostmi “nenaravnega” ostrenja, razostrenja, zamrznitve, z nerealnimi zornimi koti in perspektivami, s specifičnimi izraznimi plani posebnih objektivov in podobnim, omogoča zapise likovnih sledi, ki so izvorno sicer odraz realnega sveta, a skozi ustvarjalno uporabo teh optičnih in za fotografijo specifičnih tehničnih posebnosti dobijo povsem samosvoj likovni izraz”, je svojo fotografsko izkušnjo opisal umetnik sam. Je tudi eko-angažiran ustvarjalec,kajti s svojim delom - tako fotografskim kot glasbenim - v razmislek podaja zdrav in ozaveščen odnos do narave, zemlje, soljudi in končno do vesolja ter naše odgovorne vloge v njegovem bioritmu, ki mu nujno moramo prisluhniti, sicer se bo naveličalo naše arogance in neodgovornosti na tem planetu.

Več kot 60 razstav, 14 zgoščenk

Lado Jakša je študij glasbe in umetnostne zgodovine združil v diplomski nalogi ljubljanske Filozofske fakultete na temo povezave glasbe in likovne umetnosti ter zanjo prejel študentsko Prešernovo nagrado. Ta ustvarjalni dialog ga od tedaj redno spremlja pri njegovih številnih razstavah in fotomultivizijah ob sočasno izvajani avtorski glasbi, s katerimi se je predstavil po Evropi in v ZDA. Kot umetniški fotograf je imel več kot 60 samostojnih razstav doma in v tujini, kjer redno sodeluje tudi na mednarodnih umetniških simpozijih. Piše kritiška besedila za kataloge fotografskih razstav ter esejistične komentarje in glasbene recenzije za slovenski tisk. Je skladatelj in izvajalec lastne glasbe za film, televizijo, gledališče in umetniški ples. Izdal je 14 zgoščenk. Za svoje ustvarjanje je prejel več nagrad in med drugim tudi dve priznanji Zveze društev likovnih umetnikov Slovenije za vrhunske dosežke v fotografiji leta 2010 in 2015.

Odprtje novogoriške jubilejne razstave je umetnik Lado Jakša zaokrožil z multivizijsko projekcijo, ki jo je nadgradil s svojo glasbo.

Mojca Dumančič, TV Slovenija

Foto: osebni arhiv Lada Jakše