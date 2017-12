Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 8 glasov Ocenite to novico! Danes lahko pretežni del dokumentacije o ustanovitvi in delovanju Federalnega zbirnega centra ter o zaplenjenih predmetih najdemo v Arhivu Republike Slovenije, Tone frelih pa je zgodbo povezal v enourni dokumentarec. Foto: TV Slovenija Dodaj v

Reverz: o usodi dragocenosti po drugi svetovni vojni

Nocoj na TVS 1

12. december 2017 ob 11:15

Ljubljana - MMC RTV SLO

Novi dokumentarec Reverz pripoveduje zgodbo umetnin in drugih vrednih predmetov, ki jih je po drugi svetovni vojni iz zasebnih rok za Federalni zbirni center nabirala posebna komisija, češ da jemlje vojnim zločincem. A včasih situacija seveda ni bila črno-bela. Premierno nocoj ob 21.00 na prvem programu TV Slovenija.

Po drugi svetovni vojni je Slovenija sprejela odlok o ustanovitvi Federalnega zbirnega centra. Posebne komisije so po deželi "odbirale" vredne predmete (umetniške slike in kipe, antično pohištvo, preproge, porcelan, glasbila in drugo). V Ljubljani je delovala centrala zbirnega centra s tremi skladišči, po Sloveniji pa še tri področne izpostave, v Celju, Mariboru in Novem mestu.

Šlo je za obliko nacionalizacije, ki jo je takratna oblast pospremila z opravičilom, da jemlje vojnim zločincem in da tako zagotavlja ohranitev teh predmetov v Sloveniji. Toda veliko predmetov je bilo vzetih prebivalcem Slovenije s popolnoma "čisto" vojno preteklostjo, ki so pač imeli v očeh okolice malo preveč osebne lastnine za takratne razmere. Tako je bil izgovor, da z nacionalizacijo ohranjajo kulturno dediščino v Sloveniji, precej prazen. Zasebna lastnina je bila grobo poteptana.



Del tako zaplenjenih predmetov je dokumentirano končal v takratnih vladnih in ministrskih prostorih, umetniških galerijah, muzejih in šolah, precejšen del predmetov pa je končal v rokah pomembnih, za takratni čas zaslužnih posameznikov, ki so bili v vrhu politične strukture.

Danes lahko pretežni del dokumentacije o ustanovitvi in delovanju Federalnega zbirnega centra ter o zaplenjenih predmetih najdemo v Arhivu Republike Slovenije. Scenarist in režiser 55-minutnega dokumentarnega filma Reverz je Tone Frelih.

A. J.