Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Namesto nje je Kim Ki Duk angažiral drugo dekle. Režiser osebno obtožb še ni komentiral, njegov agent pa jih je zanikal in jih označil za neutemeljene. Režiser naj bi igralko sicer res udaril, a le v okviru priprav na točno določen prizor. Foto: Reuters Kim Ki Duk je eden najuspešnejših "izvoznih produktov" korejske filmske industrije v zadnjih dvajsetih letih. Njegova filma Pieta in Pomlad, poletje, jesen, zima ... in pomlad (na fotografiji) sta bila tudi korejska kandidata za tujejezičnega oskarja. Foto: IMDb Jae Hyeon Jo velja skoraj za "alter ego Kim Ki Duka", saj je nastopil v skoraj vseh njegovih filmih. Foto: IMDb Kim Ki Duk z zlatim levom beneškega filmskega festivala. Foto: IMDb Dodaj v

Režiserja Kim Ki Duka tri ženske obtožujejo nasilja

V Južni Koreji vse več razkritij nadlegovanja in napadov v zabavni industriji

10. marec 2018 ob 15:11

Ljubljana - MMC RTV SLO

Južnokorejskega režiserja Kim Ki Duka in enega od igralcev v njegovem filmu tri ženske, prav tako igralke, obtožujejo posilstva, spolnega napada in agresivnega vedenja.

Obtožbe so prišle na dan, ko je južnokorejska televizija 6. marca predvajala raziskovalni dokumentarec. Vse tri igralke so se odločile, da bodo v javnosti ostale anonimne. Ena od njih trdi, da sta jo v hotelski sobi posilila oba, režiser Kim Ki Duk in igralec Cho Jae Hyeon; tja je odšla, ker je bilo dogovorjeno, da "se bodo pogovorili o scenariju".

Kim naj bi jo tudi vsakodnevno teroriziral med snemanjem, ki se je odvijalo v odročni vasici. "Bil je čisti pekel ... Pogosto je ponoči prišel v mojo sobo ali pa me nenehno klicaril po telefonu, dokler nisem dvignila," je igralka povedala za državno televizijo MBC. Pravi še, da sta si moška pogosto pripovedovala anekdote o igralkah, ki sta jih posilila, češ da sta "v tem celo tekmovala med seboj". Po tej izkušnji se je odpovedala igralski karieri in več let hodila k psihiatru.

Kim, ki je s svojimi filmi osvojil nagrade na festivalih v Cannesu, Berlinu in Benetkah, se je za MBC odzval s SMS-sporočilom. "Nikoli nisem izkoristil svojega statusa režiserja, da bi zadovoljil svoje osebne želje," je zapisal. Spuščal se je samo v soglasna spolna razmerja, pravi.

Cho, ki je bil tarča obtožb spolnega nasilja že prejšnji mesec, se je opravičil za vse svoje grehe, posledično pa je izgubil službo v zdravstveni TV-nadaljevanki Križ. Na MBC-jevo poizvedovanje o novih obtožbah je odgovoril: "V paniki sem ... Grešnik sem. Ampak mnogo stvari, ki jih vidim pri poročilih, odstopajo od resnice." Pravi, da bo več povedal, ko "se bo začela preiskava".

Ena od drugih dveh prič je za dokumentarec povedala, da se je morala pred režiserjem sleči na "ponižujoči" avdiciji, druga pa je svoje obtožbe obelodanila že lani. Kim Ki Duk naj bi jo na snemanju filma Moebius silil v eksplicitno spolne situacije, v katere ni privolila, ter jo poniževal in oklofutal. (Primer je sodišče lani ovrglo, ker ni bilo dovolj dokazov, je pa moral Kim plačati denarno globo.) Pravi tudi, da jo je ves čas silil v spolne odnose, na koncu pa jo odpustil, ker ni hotela sodelovati. Igralka je prejšnji mesec na družbenih omrežjih sprožila kampanjo tudi proti berlinskemu filmskemu festivalu, ki je predvajal Kimov najnovejši celovečerec Čas ljudi. Korejska premiera filma je bila baje odložena za nedoločen čas.

Ljubljenec filmskih sladokuscev

Kim Ki Duk se je leta 1960 rodil v Kyungbooku. Med letoma 1990 in 1992 je kot slikar živel in delal v Franciji ter razstavljal po večjem delu Evrope. Prve scenarije je napisal po končani diplomi na likovni akademiji leta 1993, tri leta pozneje pa posnel svoj režijski prvenec Krokodil.



Danes velja za izredno uspešnega cineasta, kar dokazujejo tudi številne nagrade. Dobil je zlatega leva za film Pieta ter nagrado za režijo za film 3-iron v Benetkah, za film Samaritanka pa srebrnega leva na berlinskem filmskem festivalu. Režiser slovi po tem, da pogosto grobo portretira resničnost, širše znan pa je tudi njegov izredno poetični film Pomlad, poletje, jesen, zima ... in pomlad.

Koreja obračunava z nasilneži

V Kimovih filmih so pogosto prisotni motivi spolnosti, nasilja, zlorab in iznakaženja; žrtve nasilja so po navadi ženske. Gibanje #MeToo je v zadnjih mesecih v Južni Koreji dobilo precejšen zagon. Med imeni, ki so se pojavila na naslovnicah, je na primer pesnik Ko Un, nominiranec za Nobelovo nagrado za književnost, ki ga je zlorabe obtožila stanovska kolegica. Obtožbe je zanikal. Korejce je pred dnevi presunila tudi vest, da je samomor naredil 52-letni igralec Jo Min Ki, ki je bil prav tako obtožen številnih spolnih napadov in zlorab. Najprej jih je zanikal, pred smrtjo pa se je žrtvam opravičil.

Podobna razkritja niso omejena samo na umetniške kroge: politik, ki je pred časom veljal za potencialnega predsedniškega kandidata, je v tem tednu odstopil; njegova tajnica ga je obtožila večkratnega posilstva.

A. J.