Ridley Scott iz že posnetega filma črtal Kevina Spaceyja

Njegovo vlogo bo prevzel Christopher Plummer

9. november 2017 ob 12:13

Los Angeles - MMC RTV SLO

Komaj šest tednov pred napovedano premiero filma Ridleyja Scotta All the Money in the World je režiser s producenti sklenil, da iz celovečerca odstrani vse prizore s Kevinom Spaceyjem, ki ga je v zadnjem obdobju več ljudi obtožilo spolnega nadlegovanja.

Na pomoč k reševanju situacije so povabili Christopherja Plummerja, ki bo tako prevzel Spaceyjevo vlogo, poročajo ameriški mediji. Premiere, ki je napovedana za 22. december, produkcijska hiša Imperative Entertainment ni odpovedala, zato s snemanjem novih prizorov ne bodo dolgo odlašali. Kljub dolgi kilometrini bo za britanskega režiserja, ki se je v filmsko zgodovino med drugim zapisal z distopijo Iztrebljevalec (1982) in zgodovinskim spektaklom Gladiator (2000), zamenjava s Spaceyjem posnetih prizorov in potrebna montaža v tako kratkem času velik izziv. Pri produkcijski hiši Imperative menjave igralcev še niso komentirali, prav tako je niso potrdili predstavniki Scottove RSA Films.

Plummer se bo še enkrat več v svoji dolgi karieri podal v preteklost in zajetnemu opusu zgodovinskih vlog dodal še upodobitev J. Paula Gettyja, svoj čas najbogatejšega moža na svetu in enega prvih ljudi, katerega premoženje so ocenjevali na več kot milijardo ameriških dolarjev.

Plummer se je pridružil igralski zasedbi z Markom Wahlbergom in Michelle Williams v glavnih vlogah. Zgodovinska drama pripoveduje o odmevni ugrabitvi Gettyjevega vnuka leta 1973 in tem, kako je magnat zavračal plačilo odkupnine. Ta se je namreč sprva odločil, da odkupnine za vnuka ne bo plačal, saj je menil, da gre za neslano šalo. Bogataševi odločitvi so sledili razni reševalni prijemi, na koncu pa so zaradi ugrabitve Johna Gettyja III. obsodili dva človeka.

Zaradi obtožb proti Spaceyju so pred kratkim ob Scottovem vztrajanju film umaknili s programa prihajajočega festivala Ameriškega filmskega inštituta, kjer je bil predviden kot sklepna projekcija 16. novembra.

Hiša kart brez Francisa Underwooda

58-letni Spacey je v zadnjem tednu dni po več obtožbah o spolnem nadlegovanju ostal že brez tretje vloge. Za prekinitev sodelovanja z dvakratnim oskarjevcem so se prvi odločili pri Netflixu, s katerim je sodeloval v nagrajeni in odmevni politični seriji Igra kart. Politične spletke v ameriškem političnem vrhu so ostale brez osrednje figure, kot so sporočili z Netflixa, pa serije niso tudi ukinili. Spletni ponudnik je zaradi istih razlogov zaustavil snemanje biografske drame o ameriškem avtorju Goru Vidalu, v kateri naj bi nastopil Spacey.



Kot je znano, je Spaceyja pred dobrim tednom dni prvi igralec Zvezdnih stez Anthony Rapp obtožil, da ga je leta 1986, ko mu je bilo 14 let, tedaj 26-letni zvezdnik na zabavi agresivno spolno nadlegoval. Spacey se je odzval z javnim opravičilom, v katerem je dejal, da se dogodka ne spomni, priložnost pa izkoristil za razkritje svoje istospolne usmerjenosti. Proti igralcu, ki je bil zaradi poteze tarča ostrih kritik javnosti, LGBT-skupnost pa ga obsoja zaradi utrjevanja stereotipov s povezovanjem pedofilije s homoseksualnostjo, se je zvrstilo več podobnih obtožb. Sledilo je več drugih razkritij, med drugim je osem članov ekipe serije Igra kart igralca obtožilo, da je s spolnim nadlegovanjem in plenilskim obnašanjem ustvarjal "strupeno" delovno okolje. Bostonska televizijska voditeljica Heather Unruh pa ga je obtožila, da je leta 2016 nadlegoval njenega 18-letnega sina. S podobnimi obtožbami so se oglasili tudi Tony Montana, Roberto Cavazos in Harry Dreyfuss, sin Richarda Dreyfussa.

Spodaj si lahko ogledate napovednik za film All the Money in the World, v katerem je videti tudi kmalu izrezano Spaceyjevo vlogo.

M. K.