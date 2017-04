Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ridley Scott si menda že vrsto let želi posneti film o "najveličasnejši" epizodi britanske zgodovine. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ridley Scott na morišču druge svetovne vojne

Vrača se trend vojnih dram

4. april 2017 ob 16:43

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ridley Scott bo režiral film o t.i. bitki za Britanijo, obrambi otoka pred bombradiranjem nemških letalskih sil v juniju 1940.

20th Century Fox je za projekt, ki je še v zgodnjih fazah predprodukcije, rekrutiral Ridleya Scotta; za britanskega režiserja je to tema, "do katere čuti strast". Scenarij bo napisal še en Britanec, Matthew Orton, ki je trenutno globoko zakopan v poglavje druge svetovne vojne. V fazi produkcije je namreč še Operation Finale, film po njegovem scenariju, ki tematizira lov na nacističnega vojnega zločinca Adolfa Eichmanna.

Bitka za Britanijo, v kateri so britanske letalske sile (Royal Air Force) deželo branile pred bobniki nemške Luftwaffe, ni bila osrednja tema kakega filma že vse od leta 1969. To letnico nastanka namreč nosi vojna drama Battle of Britain, v kateri so nastopili Laurence Olivier, Christopher Plummer in Michael Caine.

Scott je nedavno zaključil svoje delo pri najnovejšem delu sage osmi potnik: Zaveza (Covenant), ki v kinematografe prihaja maja, bo že drugi preddel ene najbolj uspešnih znanstveno-fantastičnih franšiz v zgodovini. Poleg tega je režiser že podpisal pogodbi še za dva druga projekta: prvi bo resnična zgodba o ugrabitvi Johna Paula Gettyja, drugi pa adaptacija kriminalnega romana Kartel Dona Winslowa. Obenem Scott kot producent sodeluje tudi pri malem morju projektov za male zaslone.

Odštevamo do Dunkirka

Pa Scottov film letos verjetno niti ne bo najtežje pričakovana vojna drama: še pred koncem leta se bo zgodila premiera dolgo napovedovanega Dunkirka, spektakla, ki ga je režiral in zanj scenarij napisal Christopher Nolan. Za okvir je seveda vzel evakuacijo zavezniških sil z obale Dunkerqueja, v glavne vloge pa postavil Toma Hardyja, Marka Rylancea, Kennetha Branagha in popzvezdnika Harryja Stylesa.

A. J.