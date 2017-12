Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Dobitnike nagrad Evropske komisije za gledališče premio Europa, 14. po vrsti, so razglasili 25. oktobra, na dan evropskih zgodovinskih gledališč. Lorenci se je tako s svojo gledališko poetiko prebil med najuglednejše režiserje. Na seznamu dobitnikov so namreč legendarna imena, kot so Peter Brook, Heiner Müller, Robert Wilson, Pina Bausch, Harold Pinter in Peter Stein. Foto: BoBo Eden izmed glavnih nagrajencev letošnjega festivala je Jeremy Irons. Foto: Festivalski katalog Sorodne novice Ob slovesu Jerneja Šugmana, "obraza, ki ga ne bo mogoče pozabiti" Lorenci z evropsko nagrado vstopa v panteon najuglednejših režiserjev Dodaj v

Rim nagrajuje najboljše v evropskem gledališču, tudi Jerneja Lorencija

Začenja se festival Premio Europa

12. december 2017 ob 09:34

Rim - MMC RTV SLO, STA

V Rimu bo do nedelje potekal gledališki festival Premio Europa, v okviru katerega bodo podelili nagrado Evropske komisije za "novo gledališko realnost". Namenili so jo petim ustvarjalcem, ki s prebojnimi in inovativnimi uprizoritvenimi praksami zaznamujejo in premikajo evropsko gledališče. Z Jernejem Lorencijem nagrada prvič prihaja v Slovenijo.

Lorenci je bil za to nagrado prvič nominiran leta 2011. V sporočilu za javnost so ga označili za "modrega režiserja", čigar glavna ambicija je vzpostaviti poseben pretok čustev med prizorom in občinstvom. Žirija za XIV. izdajo nagrade za gledališko stvarnost ga je izbrala izmed 50 nominirancev, med katerimi je bila tudi režiserka glasbeno-gledaliških projektov Karmina Šilec.

Tragedija, po kateri slavje ni mogoče

Lorenciju sicer, po njegovih besedah, nagrada v tem trenutku "ne pomeni kaj dosti" zaradi smrti Jerneja Šugmana, ki je bil po njegovih besedah eden glavnih razlogov, da jo je dobil, saj je sodeloval v treh predstavah, ki sodijo k nagradi. Ena izmed njih je Kralj Ubu, ki so jo ob tej priložnosti nameravali odigrati v Rimu.

Kot nagrajenec se je Lorenci znašel ob nemški režiserki Susanne Kennedy, ki raziskuje povezavo med gledališčem in drugimi oblikami, avstrijsko-izraelski režiserki Yael Ronen, "svetovljanski dramatičarki in režiserki, sposobni portretiranja tragičnih družbenopolitičnih situacij s humorjem", italijanskem koreografu Alessandru Sciarroniju, ki "vedno preseneča tiste, ki ga želijo ujeti v en sam žanr", in ruskem režiserju Kirilu Serebrenikovu, "briljantnem in inovativnem umetniku".

Glavna nagrada bo šla tokrat, šele drugič v zgodovini podeljevanja, v roke igralcema Isabelle Huppert in Jeremyju Ironsu. Doslej jo je dobil samo Michel Picolli leta 2001. Podelili bodo še nekaj posebnih nagrad, nagrajenci pa bodo v Rimu predstavljeni s predstavami, okroglimi mizami in drugimi dogodki.

"To je nekonvencionalna priložnost, da se srečajo in spoznajo nagrajeni umetniki, udeležijo njihovih predstav in spremljevalnih srečanj, ki se ukvarjajo z njihovimi pristopi k gledališču," so o festivalu zapisali prireditelji. Nagrado Evropske komisije podeljujejo pod pokroviteljstvom Evropskega parlamenta in Sveta Evrope. Partnerji so Mednarodno združenje gledaliških kritikov, s katerim v Sloveniji sodeluje Društvo gledaliških kritikov in teatrologov, Mednarodni gledališki inštitut (ITI), ki v Slovenijo sega prek Slovenskega centra ITI, Evropsko združenje festivalov ter Zveza evropskih gledaliških šol in akademij.

V družbi največjih

Dobitnike nagrad Evropske komisije za gledališče premio Europa (evropska nagrada) so razglasili 25. oktobra na dan evropskih zgodovinskih gledališč. Lorenci se je tako s svojo gledališko poetiko prebil med najuglednejše režiserje. Na seznamu dobitnikov so namreč legendarna imena, kot so Peter Brook, Heiner Müller, Robert Wilson, Pina Bausch, Harold Pinter in Peter Stein.

A. J.