Colbert seveda Trumpa redno na muho jemlje tudi v svoji primarni oddaji. Prejšnji mesec se je z ekipo odpravil v Sankt Peterburg, kjer so posneli prispevke za "Ruski teden", posvečen neskončni sagi predsednikovih (domnevnih) tajnih dogovarjanj s Kremljem. Foto: YouTube Maja letos je bil Colbert na udaru zaradi vulgarne, seksualno obarvane šale na račun ameriškega predsednika in ruskega predsednika Putina. Trumpovi podporniki so zahtevali komikov odstop, a je službo obdržal. Foto: Reuters

"Risankasti predsednik" Trump dobi svojo serijo

Soavtor in producent serije je Stephen Colbert

31. julij 2017 ob 09:22

Los Angeles - MMC RTV SLO

Stephen Colbert, ameriški komik, voditelj The Late Night Showa in glasni kritik Donalda Trumpa, je kabelski televiziji Showtime prodal koncept za animirano serijo, v kateri bo protagonist kontroverzni predsednik - v podobi, ki je v Colbertovem šovu "nastopala" v času predvolilne kampanje.

Colbert je moči združil s sodelavcem iz The Late Showa Chrisom Lichtom; njuna animirana serija ima za zdaj spisanih deset epizod prve sezone, ki na spored prihaja jeseni.

"Vem, da se je tega hotelo lotiti veliko ljudi, in vesel sem, da je Risankasti predsednik v svoj intimni svet povabil prav našo ekipo," je v izjavi za javnost komentiral Colbert. "Videl sem nekaj kadrov in veselim se že, da bomo lahko z vami delili moža, ki stoji za sloganom MAGA (Make America great Again, op. n.)."

Trumpovski je ne sais quoi

V seriji seveda nastopajo tudi animirane različice Trumpovih družinskih članov: obetamo si lahko "približno resnične dogodivščine Trumpovih zaupnikov in bon vivantov - družine, sodelavcev, članov vlade, golfistov in drugih, ki zaidejo v njegovo sfero". "Neustrašno brskanje po njihovih preteklostih in psihah bo pokazalo, kaj jih dela tako nezamenljivo trumpovske."

Poplava Trumpov

Colbert je, kot je že sam namignil, samo eden v celi množici komikov, ki trenutno navdih za satiro iščejo v dramatičnem dogajanju v Beli hiši. Anthony Atamanuik igra Trumpa v The President Showu, ki ga predvaja Comedy Central, oddaja Saturday Night Live pa se je sploh proslavila z odličnim posnemanjem predsednika, ki ga je "naštudiral" Alec Baldwin.

Same lepe reči o Colbertu izjavlja tudi predsednik mreže Showtime David Nevins: "Stephen in Chris imata neverjeten dar za dekonstrukcijo sveta predsednika Trumpa in ta serija jima ponuja nove možnosti. Njuna vizija je bila povod za serijo, ki bo dvignila prah, pritegnila pozornost in je idealna za našo platformo."

Colbert seveda Trumpa redno na muho jemlje tudi v svoji primarni oddaji. Prejšnji mesec se je z ekipo odpravil v Sankt Peterburg, kjer so posneli prispevke za "Ruski teden", posvečen neskončni sagi predsednikovih (domnevnih) tajnih dogovarjanj s Kremljem.

Precej odmevna je bila epizoda The Late Showa, ki so jo predvajali na volilno noč; v posebnem skeču The Making of Donald Trump (Vzgoja Donalda Trumpa) so na muho vzeli temperament in retorično specifiko moža, ki je bil Američanom dolga leta znan kot voditelj šova The Apprentice. (Ogledate si ga lahko spodaj.) Tim Luecke, ki mu je glas posojal v Colbertovem šovu, bo svojo vlogo ponovil tudi v novi seriji.

Neusahljiv vir navdiha

Mimogrede - v teh dneh smo izvedeli še, da bo televizijsko ekranizacijo dobila tudi knjiga Devil's Bargain (Hudičeva kupčija), ki popisuje začetke in naravo odnosa med Donaldom Trumpom in ameriškim prvim strategom Stevom Bannonom. Knjiga Devil’s Bargain: Steve Bannon, Donald Trump, and the Storming of the Presidency je izšla šele prejšnji teden, a so prve kritike enoglasno pozitivne, uvrstila pa se je tudi na lestvico najbolje prodajanih v časniku New York Times. Pravice za priredbo je odkupilo podjetje Blumhouse TV, ki za Showtime sicer že razvija visokoproračunsko serijo o Rogerju Ailesu.

A. J.