Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Plakati omogočajo sprehod skozi arhitekturne sloge upodobljenih stavb ter spoznavanje znanih in manj znanih zanimivosti ter mimoidoče vabijo, da jih pobarvajo. Tukaj so risbe iz pobarvanke Amele Špendl, naslovljene Ljubljana. Foto: Osebni arhiv Amele Špendl Avtorica Urbane pobarvanke Ljubljana na plakatih v drevoredu Krakovskega nasipa predstavlja svoje podobe Ljubljane, v katerih je ujela duha mesta, kot ga zaznava med njegovim raziskovanjem. Foto: Osebni arhiv Amele Špendl Dodaj v

Risbe Ljubljane pod kostanji Krakovskega nasipa vabijo, da jih pobarvate

Interaktivna razstava risb umetnice Amele Špendl

9. maj 2018 ob 13:09

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na plakatih javnega razstavnega prostora v drevoredu kostanjev ob Krakovskem nasipu umetnica Amela Špendl predstavlja svoje podobe Ljubljane, v katere je ujela duha mesta, kot ga zaznava med njegovim raziskovanjem, ter ob tem vabi mimoidoče vabi, da sami pobarvajo plakate.

22 razstavljenih plakatov omogoča tako rekoč sprehod skozi arhitekturne sloge upodobljenih stavb ter spoznavanje znanih in manj znanih zanimivosti o njihovem pomenu in zgodovini.

Tokrat zaželeno poseganje v javni prostor

Razstava je zasnovana kot interaktivno sodelovanje z mimoidočimi in je prva tovrstna postavitev v javnem prostoru v Ljubljani. Z njo avtorica vabi k premišljevanju o mestu ter nagovarja k soustvarjanju novih podob urbanega prostora. Plakate lahko namreč pobarvajo mimoidoči, organizirano pa bodo plakate barvali študenti umetnostnih akademij, so sporočili iz založbe Illusio.

Prva slovenska urbana pobarvanka za odrasle

V Ljubljani živeča Amela Špendl se ukvarja s preučevanjem urbanega prostora in vizualnimi predstavitvami. Študirala je filozofijo in arhitekturo, delala je tudi kot novinarka in oblikovalka. Spremlja nove multimedijske tehnologije in jih poizkuša uporabljati pri svojem ustvarjanju. Urbana pobarvanka Ljubljana je njena prva pobarvanka in hkrati tudi prva slovenska urbana pobarvanka za odrasle.



Plakate je skupaj z avtorico oblikoval Tomato Košir, so še sporočili iz Illusia, razstava pa bo na ogled do 11. junija. V tem času pa se bo dinamično spreminjala, postopoma bodo na plakatih torej ustvarjene nove barvne podobe Ljubljane.

P. G.