Riz Ahmed, vzhajajoči hollywoodski zvezdnik pakistanskega rodu

Emmy nominacija za The Night Of

25. julij 2017 ob 18:17

London - MMC RTV SLO

"Riza Ahmeda še vedno ustavljajo na letališčih, ampak zdaj ga prosijo za selfie," se bere naslov nedavnega intervjuja s 34-letnim britanskim igralcem pakistanskega porekla, ki je v zadnjem letu postal eden najbolj vročih novih TV-zvezdnikov.

Ahmeda so gledalci prvič spoznali že leta 2006, ko je zaigral v filmu Michaela Winterbottoma Pot do Guantanama v vlogi Shafiqa Rasula, enega od treh britanskih državljanov, ki so jih ameriške oblasti dve leti brez obtožnic zadrževale v zloglasnem vojaškem zaporu na Kubi. Film je na filmskem festivalu v Berlinu prejel srebrnega medveda, takrat 24-letni Ahmed pa je bil ob prihodu domov deležen prav posebnega "slavnostnega sprejema" - na londonskem letališču Luton so ga skupaj s soigralcem pridržali.

Dobro desetletje kasneje ima Ahmed, sicer tudi raper in znan obraz z britanske underground scene z umetniškim imenom Riz MC, za seboj sanjsko leto. Ob Mattu Damonu je zaigral v Jasonu Bournu, dobil vlogo v zadnji izdaji iz franšize Vojne zvezd, Rogue One, zaigral v Netflixovi seriji The OA, bil deskarski inštruktor in ljubimec Lene Dunham v zadnji sezoni serije Punce ter, najpomembnejše - bil je protagonist HBO-jeve miniserije The Night Of. Miniserije, ki je na nedavni razglasitvi nominacij za nagrade emmy prejela kar 13 nominacij. Med njimi tudi Ahmed za glavno moško vlogo, s čimer je potrdil svojo nominacijo za zlati globus z začetka leta.

Med 100 najvplivnejšimi

Da je to leto res Rizovo, potrjuje tudi aprilska uvrstitev na seznam 100 najvplivnejših ljudi na svetu po izboru revije Time - in naslovnica ob tej prav posebni izdaji. Mladi igralec je bil obraz kategorije za tiste, ki so letos utirali pot drugim, medtem ko je bila denimo obraz za ikone leta Viola Davis, za izvajalce leta pa John Legend.

Posvetilo mu je spisal Lin-Manuel Miranda, skladatelj in avtor uspešnega broadwayskega mjuzikla Hamilton, za katerega je raperski del prispeval Ahmed. "Riz Ahmed že vrsto let potiho sledi vsaki svoji strasti in priložnosti bodisi kot igralec, raper in aktivist. Moje poznanstvo z njim me navdihuje, angažira in spodbuja k ustvarjanju z njim. Leto 2016 je bilo tisto, ko so vsa semena, ki jih je zasejal, obrodila, najboljši del pa je, da šele začenja," je zapisal Miranda.

Selfie ob preiskovanju

Spričo vsega povedanega bi mislili, da so Ahmedovi postanki na letališčih bolj tekoči kot pred desetletjem na Lutonu. Motili bi se.

"V ZDA me ne ustavljajo, ker imam vizum, me pa ustavljajo v Veliki Britaniji, preden se vkrcam na letalo," je povedal za avgustovsko izdajo revije W. "A, kar je smešno, je, da je Heathrow v pretežno azijski soseski, mulci, ki delajo na letališču, pa so pogosto moji oboževalci. Tako, da me istočasno, ko me pokličejo z vrste, da bi me preiskali, še prosijo za selfie in mi rapajo moje pesmi, medtem ko me testirajo za ekpslozive in brskajo po spodnjicah. Tako, da je precej surrealna izkušnja, ampak verjetno to priča o tem, kako razcepljeno življenje in status imam že vse življenje."

Ahmed se je rodil leta 1982 v londonskem predelu Wembley pakistanskima staršema, ki sta se v Anglijo preselila iz Karačija v 70. letih. London je prvič zapustil pri dveh letih, ko sta ga starša, kot velevajo muslimanski običaji, odpeljala v Pakistan, da ga obrežejo. Riz, ki je odrastel ob gledanju bollywoodskih filmov, se je že zgodaj dokazal kot odličen učenec, ki je diplomiral na Oxfordu iz filozofije, politologije in ekonomije, nato pa šolanje nadaljeval na dramski šoli.

V primežu ameriškega pravosodja

Pot v Guantanamo mu je utrla pot v svet neodvisnih filmov, preden je leta 2014 hollywoodski led predrl s filmom Nightcrawler ob boku Jaka Gylenhaala. A res je prodrl lani, še posebej z vlogo Nasirja Khana, pakistansko-ameriškega študenta, ki ga po prekrokani noči in priložnostnem seksu z neznanko obtožijo njenega umora in pristane v primežu ameriškega pravosodja. Ahmedu je uspelo s subtilno igro dodobra upodobiti fanta, za katerega vse do konca ne vemo, ali je kriv ali nedolžen, ga pa zapor postopoma, a zanesljivo osebnostno (in fizično) spremeni.

"Nihče ni po naravi dober ali po naravi slab, zloben ali svetniški. Ljudi oblikujejo okoliščine. Prilagodimo se, da preživimo in mislim, da kot igralec moraš verjeti v to," je povedal o vlogi Ahmed, ki je sicer izjemno dejaven tudi na dobrodelnem področju, saj zbira sredstva za sirske begunce in je politično dejaven, še posebej v boju proti islamofobiji.

K. S.