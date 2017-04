Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Robert Pirsig je bil ameriški pisec in filozof, med slovenskimi bralci zan predvsem po romanu Zen in umetnost vzdrževanja motornega kolesa. Foto: Wikipedia / Ian Glendinning Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Robert M. Pirsig

(1928 - 2017)

25. april 2017 ob 21:32

Ljubljana - MMC RTV SLO

In če človek, ki je sit svojega dolgočasnega dela - in vsa dela postanejo dolgočasna prej ali slej -, začne za zabavo v tem delu iskati možnosti za Kakovost in na skrivaj sledi tem možnostim, kar tako zaradi njih samih, in tako iz svojega dela napravi umetnost; bo verjetno odkril, da je sam postal veliko zanimivejša oseba in da je za ljudi okrog sebe vse manj samo objekt, kajti njegove odločitve za Kakovost so spremenile tudi njega samega.

Ana Jurc