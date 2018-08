Robert Redford se poslavlja od igralstva: "Dovolj je bilo"

Eden največjih zvezdnikov 20. stoletja napovedal (igralsko) upokojitev

6. avgust 2018 ob 17:56

Los Angeles - MMC RTV SLO

"Še zadnji veliki podvig" je izhodišče, okrog katerega se je zasidralo že nešteto klasičnih akcijskih filmov - tudi The Old Man & The Gun zveni kot naslov filma, ki bi se lahko poigraval s tako premiso. A gre čisto zares za poslednji igralski projekt Roberta Redforda.

V nedavnem intervjuju za Entertainment Weekly je 81-letni Robert Redford potrdil, da je nastopil trenutek, ki ga je napovedal že leta 2016: čas, da se upokoji od igralskega poklica. Novi celovečerec The Old Man & The Gun bo zadnja priložnost, da ga vidimo pred kamero.

"Nikoli ne reci nikoli, ampak prišel sem do zaključka, da bo to zame konec, kar sde tiče igre, in da gre po tem filmu v pokoj, saj se s svojim poklicem ukvarjam že od 21. leta. No, dovolj je bilo, sem si mislil. Zakaj ne bi zaključil z nečim, kar je silno pozitivno in optimistično?"

Kaj ima igralski veteran skupnega z veteranskim roparjem?

Ob tem je pripomnil še, da mu je do sklepa pomagal priti tudi sinopsis filma, o katerem teče beseda. V drami režiserja Davida Loweryja Redford igra (resnično osebnost) Forresta Tuckerja, bančnega roparja, ki je bil slaven po svojih pobegih iz zaporov. "Zdel se mi je čudovit lik za to poglavje mojega življenja," razmišlja oskarjevec - najbrž zato, ker je tudi Tucker pri svoji karieri vztrajal dolgih 60 let. "Kar me je pri njem zares preunilo - in upam, da film to ujame - je to, da je oropal 17 bank, bil 17-krat tudi ujet in šel 17-krat v zapor. Ampak tudi iz zapora je pobegnil 17-krat. Ob tem sem se vprašal: morda pa ni imel nič proti temu, da so ga vedno ujeli, saj je tako lahko užival v pravi radosti svojega življenja - pobegih."

Na vprašanje, ali se bo v prihodnosti tudi sam še kdaj "pustil ujeti" v režijo kakega filma, Redford nedoločno odgovarja, da "bomo še videli".

V The Old Man & The Gun, pod katerega je Redford podpisan tudi kot producent, igrajo še Sissy Spacek, Danny Glover, Tom Waits in Casey Affleck. Ameriška premiera bo 28. septembra, gostoval bo na torontskem filmskem festivalu, o evropski distribuciji pa še ni nič znano.

Robert Redford se je v preteklem stoletju kot plavolasi lepotec modrih oči proslavil kot eden najbolj priljubljenih igralcev svoje generacije. Večkrat se je podpisal tudi kot režiser, za film Navadni ljudje je leta 1980 prejel oskarja za najboljšo režijo.

Ustanovil je tudi lastno producentsko podjetje in pomagal pri uveljavljanju mladih režiserjev. Konec 70. let je ustanovil danes že tradicionalni filmski festival Sundance, s katerim je želel ponuditi priložnost manj znanim filmarjem mimo velikih hollywoodskih studiev.

Igralec s polnim imenom Charles Robert Redford mlajši se je rodil v Santa Monici v Kaliforniji staršem britanskega in irskega rodu. Mama je umrla, ko je končal srednjo šolo, z očetom pa ni bil nikoli v dobrih odnosih. Pozneje je študiral slikarstvo in umetnostno zgodovino v Firencah in Parizu, v New Yorku pa se je vpisal na Ameriško akademijo dramskih umetnosti. Leta 1959 je debitiral na Broadwayu, prvi večji filmski uspeh pa je doživel leta 1967 v komediji Bosonoga v parku.

Akcijski junak in lomilec src

Pozneje se je proslavil z vlogo v avanturistični kriminalki Butch Cassidy in Sundance Kid s Paulom Newmanom, naslednji večji uspeh je doživel leta 1972 s komično dramo Kandidat. Za zelo uspešno leta velja 1973, ko je ob Barbri Streisand zaigral v romantični drami Dekle, ki sem jo ljubil in nato še v kriminalni komični drami Želo. Leta 1985 je z Meryl Streep zaigral v biografski romantični drami Moja Afrika.

Igralskega oskarja nima (ima pa častnega in režijskega)

Med drugim je dobil vlogo v romantični drami Veliki Gatsby, zaigral pa je tudi v uspešnicah Veliki Waldo Pepper in Trije kondorjevi dnevi. Z vlogo v filmu Vsi predsednikovi možje iz leta 1976 je potrdil status enega največjih hollywoodskih imen, čeprav oskarja za igranje v posameznem filmu ni nikoli prejel. Se pa lahko pohvali z oskarjem za življenjsko delo, ki ga je prejel leta 2002.

Med zadnjimi uspehi velja omeniti vlogo v drami Vse je izgubljeno, za katero je bil leta 2014 nominiran za oskarja, med zadnjimi filmi pa politično dramo Truth (2015), v kateri je nastopil s Cate Blanchett.

Zasebno življenje

Redford, znan tudi kot goreč okoljevarstvenik, je bil dvakrat poročen. Leta 1958 se je oženil z okoljevarstveno aktivistko Lolo Van Wagenen, s katero sta v 27 letih zakona imela širi otroke, od katerih je prvorojenec po dveh mesecih umrl. Po ločitvi je imel več razmerij, leta 2009 se je poročil s Sibylle Szaggars.

A. J.