Robert Redford je ob 45-letnici afere Watergate na to temo spisal kolumno za The Washington Times. (Spomnimo se, da je leta 1967 v filmu Vsi predsednikovi možje, ki tematizira prav te dogodke, igral novinarja Boba Woodwarda.) Foto: EPA/Reuters

Robert Redford

(1936 - )

3. april 2017 ob 22:04

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ko predsednik Trump omenja "vojno" z mediji in o njih govori kot o "enih od najbolj neiskrenih ljudi na svetu" ter tvita, da so "sovražniki ameriškega ljudstva", si sposoja besedišče Nixonove administracije ter njene lažne obtožbe na račun "površnega" in brezbrižnega" novinarstva dvigne na novo, nevarno raven. (...) Če se nam zgodi nov Watergate, se bomo z njim znali spopasti enako učinkovito kot prvič? John Dean [Nixonov svetovalec, ki je pričal proti njemu pred poroto] je spregovoril o poskusih, da bi se njega samega diskreditiralo na osebni ravni. Njegove besede so slavne: 'Resnica vedno priplava na površje.' Skrbi me, kakšne bi bile danes njene možnosti.

