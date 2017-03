Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Karl Marx je razvil zgodnji materialistični nauk in kritiko politične ekonomije kot teoretsko osnovo socialne revolucije, s katero bi proletariat odpravil razredne odnose ter ustanovil komunistično družbo. Leta 1848 je z Engelsom napisal Komunistični manifest, ki velja za temeljno delo socialističnega in komunističnega gibanja. (Na fotografiji: Marxov portret na Kitajskem.) Foto: AP V zgodovino se je zapisal kot eden politično najvplivnejših mislecev 19. in 20. stoletja, v 21. stoletju pa njegova stališča vnovič pridobivajo veljavo, kar je še posebej spodbudila svetovna gospodarska kriza, ki je nastopila leta 2008. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Rojstni kraj Karla Marxa sprejel "kontroverzno" kitajsko darilo

Odločitev je padla

15. marec 2017 ob 11:50

Trier - MMC RTV SLO/Reuters

V nemškem mestu Trier, rojstnem kraju družbenoekonomskega teoretika Karla Marxa, se že pripravljajo na praznovanje filozofovega 200. rojstnega dneva leta 2018. Prvo darilo so poslali Kitajci: Marxov kip, ki ga Nemci po mnenju nekaterih ne bi smeli sprejeti.

Mestece Trier, ki leži blizu nemške meje z Luksemburgom, je razklala javna polemika okrog kipa stoječega Marxa s ponosno dvignjeno glavo in knjigo v roki. Podporniki spomenika, ki ga je v dar ponudila Kitajska, pravijo, da ni drugega kot dobrodošel poklon malemu mestu, ki je svetu dalo velikega misleca.

Obstaja pa tudi drugačna interpretacija. "Očitno torej podpiramo kitajsko državno ideologijo, ki je kriva kršenja človekovih pravic. V naši svobodni družbi česa takega ne bi smeli dopustiti," opozarja Tobias Schneider iz stranke Svobodnih demokratov.



Velikopotezna kitajska ideja

Avtor kipa, kitajski umetnik Wu Weishan, je namreč že priporočil, naj bo spomenik visok 4,9 metra (k čemur je treba prišteti še 1,4 metra visok podstavek). Predlaga tudi, naj se ga postavi k arheološkemu najdišču Porta Nigra, mestnim vratom iz antičnih časov. To je obenem tudi največja turistična znamenitost Trierja.

Kljub temu je mestni svet v ponedeljek z 42 glasovi za in sedmimi proti izglasoval, da bo kitajsko darilo sprejeto. "Ta odločitev pa ne stipulira velikosti skulpture in tega, kje bo postavljena," so opozorili v svoji izjavi za javnost.

Maketo predlaganega spomenika so Nemci v Trierju "testno" postavili v začetku marca. Mestni sveet je napovedal, da se bodo morali z umetnikom in kitajskim konzulatom v Frankfurtu še dogovoriti, kdo bo primaknil 70 tisoč evrov, kolikor jih še manjka za piedestal.

Velika Kitajska misli na mali Trier

"Super je, da največja dežela na svetu (vsaj kar se prebivalstva tiče) razmišlja o malem Trierju. Velika čast je, da so se spomnili," je bil zadovoljen Andreas Ludwig, ki je v mestnem svetu odgovoren za gradbene projekte.

V zgodovino se je Karl Marx zapisal kot eden politično najvplivnejših mislecev 19. in 20. stoletja, v 21. stoletju pa njegova stališča vnovič pridobivajo veljavo, kar je še posebej spodbudila svetovna gospodarska kriza, ki je nastopila leta 2008. Marxova politična dediščina je v Nemčiji še vedno večznačna: po nekaterih interpretacijah je bila razpolovitev dežele v času hladne vojne prav posledica njegove misli.

A. J.