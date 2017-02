Rokopisi iz osebnih zapuščin na ogled v mariborski univerzitetni knjižnici

Hkrati na ogled dela slikarja Karla Jirka

6. februar 2017 ob 09:44

Maribor - MMC RTV SLO/STA

V počastitev slovenskega kulturnega praznika bodo v UKM-ju na ogled postavili nekaj najzanimivejših eksponatov iz osebnih zapuščin, med drugim lastnoročno napisan nagovor Antona Martina Slomška iz leta 1821.

"Skrb za zbiranje, hranjenje in ohranjanje domoznanske kulturne dediščine je v Univerzitetni knjižnici Maribor stara že dobrih 100 let, saj so si jo ustanovitelji Zgodovinskega društva za Spodnjo Štajersko že leta 1903 zadali kot osrednjo nalogo. Bogata zbirka rokopisov in rokopisnih zapuščin, ki se je od tedaj nabrala v knjižnici, dokazuje njeno uspešno izvedbo," je pojasnila vodja enote za domoznanstvo in posebne zbirke v Univerzitetni knjižnici Maribor Vlasta Stavbar.

Zbirka rokopisov, s katero se ponaša UKM, je sprva nastajala s skrbnim zbiranjem, urejanjem in natančnim popisom ravnatelja knjižnice, pesnika, literarnega zgodovinarja ter bibliotekarja Janka Glazerja. Rokopise je pozneje prevzela knjižnična enota za domoznanstvo in posebne zbirke, ki letos praznuje že 50. jubilej.

Devet najzgodnejših in najobsežnejših zapuščin

Na razstavi z naslovom Včasih zasebno: iz osebnih zapuščin, hranjenih v UKM-ju, ki jo bodo danes odprli v Knjižnem razstavišču, bodo predstavili ožji izbor devetih najzgodnejših in najobsežnejših zapuščin. Prav vsi nekdanji lastniki so se namreč rodili v 19. stoletju in bili dejavni večinoma v prvi polovici 20. stoletja.

Po poklicu oziroma dejavnosti so bili bodisi duhovniki, zgodovinarji, meceni, profesorji, literarni, gledališki ali glasbeni umetniki. To so Lavrecij Herg (1829—1906), Anton Martin Slomšek (1800—1962), Jožef Pajek (1843—1901), Pavel Turner (1842—1924), Anton Medved (1862—1925), Anton Tanc (1887—1947), Pavel Rasberger (1882—1967), Janez Koprivnik (1849—1912) in Ljudmila Poljanec (1874—1948).

V UKM-ju je pridobivanje novih osebnih zapuščin stalnica, saj prav vsako leto v njej svoje mesto najdejo številne nove. "To, kar je bilo nekdaj zasebno in zlahka pristane na smetišču, bo tako, vse bolj tudi v digitalizirani obliki, trajno izmaknjeno pozabi," so v sporočilu za javnost izpostavili v UKM-ju.

Hkrati bodo v UKM-ju odprli tudi razstavo del slikarja Karla Jirka, obe pa bosta na ogled do 10. aprila. Slavnostni govornik ob današnjem odprtju razstav bo predlanski Prešernov nagrajenec, pesnik in publicist Andrej Brvar.

G. K.