Roman Polanski o obtožbi posilstva: zanj je "stvar končana"

Primer, ki se vleče od leta 1977

3. oktober 2017 ob 11:11

Ljubljana - MMC RTV SLO

Režiser Roman Polanski je v enem od redkih intervjujev naslovil vprašanje obtožbe posilstva, ki ga spremlja že desetletja. Prepričan je, da je svojo kazen že odslužil, zato je primer zanj zaključen.

Oskarjevec se trenutno mudi v Zürichu v Švici, kjer je na filmskem festivalu promoviral svoj novi film, srhljivko Based on a True Story. Na mesto sicer režiserja vežejo spomini: prav tukaj so se leta 2009 začela dolga pogajanja z ZDA, ki so zahtevale njegovo izročitev.

Kot gotovo veste, je bil Roman Polanski leta 1977 v Ameriki aretiran, ker je zadrogiral in posilil takrat 13-letno Samantho Geimer. Nekaj časa je preživel na opazovanju v psihiatrični ustanovi in 42 dni v zaporu, nato pa je pobegnil iz države, ker naj bi izvedel, da mu namerava sodnik naprtiti težjo kazen od neformalno dogovorjene ter tako iz njega narediti "vzorčni primer", zgled, da zvezdniki ne ostanejo nekaznovani samo zaradi svojega renomeja. (Lahko bi mu prisodili tudi do 50 let za zapahi.)

Krivdo polaga na prag "korumpiranim sodnikom"

"Znano je, da Samantha Geimer že trideset let prosi sodišče, naj se vse skupaj konča," je Polanski poudaril v nedavnem intervjuju za The Hollywood Reporter. "Žal mi je, da so bili sodniki, ki so se zadnjih 40 let ukvarjali s tem primerom, korumpirani. Drug drugega so ščitili. Tako da ne vem, mogoče bo eden od njih končno prenehal s tem početjem."

Uradno ima Polanski še vedno status begunca. Še avgusta letos je sodnik v Kaliforniji odločil proti zaprtju primera, pa čeprav je Geimerjeva osebno prosila, naj se pregon konča.

"Glede tega, kaj sem naredil: končano je," je komentar Polanskega. "Izrekel sem se za krivega. Šel sem v zapor. Vrnil sem se v ZDA, da bi šel v zapor, tega ljudje sploh ne vedo, ali pa so pozabili. Potem sem bil zaprt še tukaj [v Zürichu je na ukaz švicarskih oblasti skoraj leto dni prestajal hišni zapor]. V skupnem seštevku sem odsedel štirikrat ali petkrat več časa, kot mi je bilo obljubljeno, da bom dobil."

Na podlagi ameriškega naloga je bil Polanski v zadnjem desetletju aretiran dvakrat, v Švici in na Poljskem, a ga nobena od omenjenih držav ni hotela izročiti.

Čeprav primer Samanthe Geimer javnost spremlja že (dobesedno) desetletja, pa je malo manj znano, da Polanskemu sledita še dve podobni obtožbi. leta 2010 je britanska igralka Charlotte Lewis javno razkrila, da naj bi jo režiser spolno napadel, ko je imela 16 let. V začetku letošnjega leta se je zgodba ponovila. Ženska, ki se v javnosti predstavlja zgolj kot Robin, trdi, da jo je režiser spolno nadlegoval v enaki starosti kot Charlotte.

Polanskemu je žal predvsem ... Polanskega

Nedokončano kopijo srhljivke Based on a True Story, v kateri nastopata Eva Green in režiserjeva žena Emmanuelle Seigner, so predvajali na letošnjem festivalu v Cannesu. Zgodba tematizira konflikt med dvema ženskama, kar se je zdelo Polanskemu kot umetniku zanimivo, češ da so "ženske na splošno bolj izdajalske od moških".

Kritike niso bile ravno vzpodbudne. Guardianov recenzent je film opisal kot "medel". Režiser, ki se je v zgodovino filma vpisal s kultnima Rosemaryjinim otrokom in Kitajsko četrtjo, je v preteklosti že komentiral, kako "neprijetno" je, da javnost njegovo delo zdaj spremlja skozi prizmo "škandala okrog primera".

Da primer še vedno buri duhove, je dokazala letošnja razglasitev, da bo Polanski predsednik žirije za podelitev cezarjev, najvišjih francoskih filmskih odličij. Po glasnih protestih različnih organizacij, ki se zavzemajo za pravice žensk, je bil Polanski s položaja prisiljen odstopiti. Sodni primer (in njegova različne interpretacije) so bili tudi predmet dveh dokumentarcev, Roman Polanski: Wanted and Desired in Roman Polanski: Odd Man Out (2011); oba je režirala Marina Zenovich.

A. J.