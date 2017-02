Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! ZDA že več desetletij terjajo izročitev Romana Polanskega zaradi spolnega odnosa, ki ga je v Los Angelesu imel leta 1977 tedaj 43-letni režiser s 13-letno Samantho Gailey. Dejanje je takrat priznal, vendar ves čas vztrajal, da je dekle v odnose privolilo in tudi bilo spolno izkušeno. Foto: EPA Nazadnje je njegovo izročitev ZDA decembra zavrnilo poljsko vrhovno sodišče. Foto: EPA Polanski je po priznanji 42 dni preživel na opazovanju v psihiatrični bolnišnici, nato pa še pred izrekom obsodbe pobegnil iz države in se v ZDA nikoli več vrnil. Foto: EPA Sorodne novice Polanski po valu protestov odstopa od Cezarjev Poljsko vrhovno sodišče zavrnilo izročitev Polanskega ZDA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Roman Polanski razmišlja o povratku v ZDA

Režiserjev odvetnik bo poskusil dokazati, da je odslužil kazen

17. februar 2017 ob 13:39

Los Angeles - MMC RTV SLO/STA

Roman Polanski načrtuje povratek v ZDA, vendar v primeru zagotovila, da ga ob tem ne bi zaprli zaradi spolnega odnosa z mladoletnico, zaradi katerega več desetletij zahtevajo njegovo izročitev. Režiserjev odvetnik je prepričan, da lahko stvar razreši magnetogramski zapis pričanja tožilca iz leta 1977.

Kot je pojasnil odvetnik poljsko-francoskega režiserja Harland Braun, je Polanski po aretaciji dosegel dogovor o priznanju krivde, po katerem mu ni treba v zapor. To želijo dokazati s tajnim magnetogramom pričanja tožilca, za katerega so prepričani, da bi potrdil trditev Polanskega o dogovoru, da preživi 42 dni v zaporu.

Prošnja za odpečatenje tajnega magnetograma

Braun je na sodnika Scotta Gordona na sodišču v Los Angelesu že naslovil pisno prošnjo, naj odpečati tajni magnetogram, saj verjame, da bo ta potrdil omenjeni dogovor. "Ko bomo potrdili vsebino, bomo pozvali sodišče, da prepozna odločitev poljskega sodišča," je še povedal odvetnik.

Leta 1977 je bil tedaj 43-letni Polanski obtožen spolnega odnosa s 13-letno Samantho Gailey. Pred dejanjem, do katerega je prišlo po nekem fotografiranju, naj bi dekle tudi omamil. Sojenju se je režiser izognil tako, da je priznal spolni odnos z mladoletnico in 42 dni preživel v zaporu. Leta 1978 pa je, prepričan, da bo sodnik dogovor o priznanju krivde zavrnil in mu prisodil visoko zaporno kazen, zbežal iz ZDA.

Na podlagi ameriške tiralice so leta 2009 Polanskega aretirali na züriškem letališču, kamor je prispel, da bi se udeležil tamkajšnjega filmskega festivala. Po desetih mesecih, ki jih je deloma preživel v hišnem priporu v svoji hiši na obrobju Gstaada, so julija 2010 švicarske oblasti zavrnile njegovo izročitev ZDA in ga izpustile na prostost.

Njegovo izročitev je decembra lani zavrnilo tudi poljsko vrhovno sodišče, Polanski pa je sodbo komentiral z besedami, da se bo "končno lahko počutil varnega v svoji lastni državi". Pred tem je izročitev Polanskega ZDA oktobra 2015 zavrnilo že sodišče v poljskem Krakovu.

Zavrnil vodenje podelitve cezarjev

Francoska akademija za filmske umetnosti je Polanskega letos izbrala za predsednika podelitve cezarjev, vendar pa je režiser po protestu številnih francoskih feminističnih skupin odstopil s častnega mesta. Kot je tedaj povedal njegov francoski odvetnik Herve Temime, so ga protesti globoko užalostili in prizadeli njegovo družino, s podelitve pa se je umaknil, da ne bi oviral podelitve, kjer naj bo v središču film. "Gre za nekaj, kar se je zgodilo pred 40 leti. Ne moremo tega dogodka na plano potegniti vsakič, ko govorimo o njem," pa je na pozive k bojkotu cezarjev komentirala nekdanja francoska ministrica za kulturo Aurelie Filipetti.

M. K.