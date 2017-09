Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! S svojim delom si je Igor Švara pridobil študentsko Prešernovo nagrado, Gallusovo značko in plaketo, posebno priznanje na opernem bienalu v Ljubljani, jubilejno priznanje JSKD ter posebno priznanje za več kot 10-letno dirigiranje na taboru pevskih zborov v Šentvidu pri Stični. Foto: Arhiv RTV Slovenija Dodaj v

Romantik po duši, dirigent in pianist po poslanstvu - Igor Švara

Danes ob 20.05 na TVS 2

27. september 2017 ob 12:59

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ob 70-letnici dirigenta in pianista Igorja Švare je nastala glasbena dokumentarna oddaja Romantik po duši, ki bo razkrila njegovo zanimivo življenjsko in umetniško pot.

Scenarista oddaje sta Veronika Brvar in Daniel Celarec, režiser Primož Meško, direktor fotografije Jure Nemec, urednik Celarec, na drugem programu nacionalke pa si jo lahko premierno ogledate danes ob 20.05.

Glasbeno pot Igorja Švare zaznamuje delovanje v SNG-ju Opera in balet Ljubljana (tam je deloval kot korepetitor, asistent-dirigent, stalni dirigent in v. d. direktorja), ljubezen do zabavne glasbe in velika skrb za pedagoški razvoj mladih opernih pevcev.

Glasbeno-dokumentarna oddaja v letu Švarovega jubileja razkriva njegovo umetniško in življenjsko pot. Rodil se je leta 1947 v Ljubljani kot sin priznanega slovenskega dirigenta Danila Švare. Dirigiranje je študiral najprej na Akademiji za glasbo v Ljubljani pri svojem očetu, nato pa še v Leipzigu pri slovitem Kurtu Masurju, iz klavirja je diplomiral v razredu profesorja Marijana Lipovška v Ljubljani. Z velikim znanjem in odprtostjo do sodobne literature je kot umetniški vodja zaznamoval delovanje Ljubljanskega okteta, srčnost do petja pa še danes kot umetniški vodja Tabora slovenskih pevskih zborov Šentvid pri Stični deli s številnimi člani ljubiteljski pevskih zborov.

A. J.